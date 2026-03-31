A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar sus estrategias de cara al mercado de verano, con primeros contactos y sondeos a la espera de profundizar en algunos perfiles. El Milan tiene la mirada puesta en el futuro a largo plazo; los rossoneri están trabajando con visión de futuro y, en esta perspectiva, en los últimos días han cerrado el fichaje de Andrej Kostic, procedente del Partizan de Belgrado: delantero nacido en 2007, ya se ha sometido a las pruebas médicas y llegará definitivamente a Italia en junio, incorporándose inicialmente al Milan Futuro.
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Cuánto pagó el Milan por Kostic: cifras, detalles y la polémica interna en el Partizan de Belgrado
CIFRAS Y DATOS DE KOSTIC EN EL MILÁN
Para hacerse con uno de los jóvenes más prometedores del fútbol serbio, los rossoneri han realizado una inversión de algo menos de 10 millones de euros, teniendo en cuenta el paquete completo: se trata de un traspaso definitivo por 3,5 millones de euros de parte fija, a los que se sumarán un máximo de 4,5 millones en concepto de bonificaciones, más un porcentaje sobre una futura reventa. El Partizan también había recibido otras ofertas de clubes de las cinco principales ligas de Europa, pero el Milan se adelantó a todos.
LA POLÉMICA EN EL PARTIZAN
La operación que llevará a Kostic al Milan ha generado tensiones dentro del Partizan de Belgrado. Quien ha subido el tono ha sido el vicepresidente del club serbio —y exdelantero del Real Madrid y de la Fiorentina— Pedrag Mijatovic: «Me desmarco de esta venta —se lee en el portal sportkse.net—; no se me ha consultado y nunca he visto la oferta del Milan. Si me hubieran involucrado en la operación, habría dejado claro que me opongo a aceptar una oferta tan irrisoria».