Cuánto gana Ancelotti tras renovar con Brasil: su salario como seleccionador y los detalles del nuevo contrato

La selección brasileña de Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026 ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, y los tres partidos se disputarán en Estados Unidos (el resto del torneo se repartirá entre Canadá y México). Llegó el pasado mes de mayo al banquillo de la Seleçao y, un mes después, logró la clasificación para el torneo gracias a la decisiva victoria por 1-0 sobre Paraguay; en los amistosos previos al Mundial, ganó a Croacia y perdió contra Francia. Queda por ver cómo gestionará la situación de Neymar, cuya ausencia en la convocatoria para los últimos amistosos en su país se ha convertido en todo un caso. Su presencia en el Mundial sigue siendo dudosa.



