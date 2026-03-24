Getty Images
Traducido por
¿Cuánto está dispuesto a gastarse el Barcelona en Julián Álvarez? El campeón de La Liga fija un precio máximo para su principal objetivo de fichaje de este verano
El Barcelona ha fijado un límite financiero estricto para Álvarez
El Barcelona ha identificado a Álvarez como el sucesor ideal de Robert Lewandowski, y valora su versatilidad y su instinto goleador. Sin embargo, a pesar de su gran interés, los blaugranas han fijado un límite máximo firme para el traspaso.
Según informaciones del podcast La Posesión, el club ha fijado un precio máximo de 70 millones de euros por el delantero. Mientras que se espera que el Atlético de Madrid se mantenga firme en una cifra superior a los 80 millones de euros, el Barça no está dispuesto a superar su valoración. Existen preocupaciones internas respecto a su estado de forma reciente, ya que sus actuaciones esta temporada no han alcanzado los niveles explosivos vistos durante la campaña anterior o en sus etapas con la selección argentina. Estas dudas han consolidado la decisión de la directiva de mantener la disciplina en su oferta.
- (C)Getty Images
La firme postura del Atlético de Madrid en materia de fichajes
A pesar del creciente revuelo que se está generando en Cataluña y en otros lugares, el Atlético no se lo está poniendo fácil a los posibles interesados. Se espera que el club pida una cifra muy superior a los 80 millones de euros por un jugador al que consideran fundamental para el proyecto de Diego Simeone. Los rojiblancos se han apresurado a desmentir los rumores de que su delantero estrella esté buscando una salida tras su sonado fichaje procedente del Manchester City.
Ante las continuas especulaciones, el director del Atlético, Mateu Alemany, se ha mostrado categórico sobre el futuro del delantero. Alemany declaró a Movistar: «Julian ha dejado claro que está muy feliz en el Atlético, pero todo lo que dice se está malinterpretando. Le quedan cuatro años más de contrato y esperamos que se quede mucho más tiempo e incluso lo renueve. No veo ninguna noticia sobre Julián. No hay ningún problema; solo se trata de gente que busca cosas donde no las hay».
Planificar el futuro tras la marcha de Lewandowski
Aunque el presidente del Barcelona, Joan Laporta, sigue mostrando públicamente su apoyo a Lewandowski, el legendario delantero ha visto reducido su papel esta temporada, y es probable que este se reduzca aún más si decide firmar un nuevo contrato. A sus 37 años, el internacional polaco está entrando en la fase final de su etapa en España, aunque, según se informa, el club estaría barajando una prórroga de un año con un salario considerablemente reducido y el acuerdo de que actuaría como segunda opción desde el banquillo.
- Getty Images
Refuerzos defensivos y el sueño de Bastoni
Más allá del ataque, Flick está decidido a reforzar sus opciones defensivas con un central zurdo de gran nivel. Alessandro Bastoni, del Inter, se ha convertido en uno de los favoritos de la directiva del Barça.
Sin embargo, se prevé que el fichaje de Bastoni sea bastante caro, ya que se rumorea que el Inter estaría interesado en venderlo para financiar otros traspasos. A diferencia de otros fichajes en el pasado, el Barcelona descarta actualmente la inclusión de jugadores como contrapartida, prefiriendo una transacción directa en efectivo. Con un contrato en Milán vigente hasta 2028, cualquier negociación será compleja, pero el Barça tiene esperanzas de poder convencer al gigante italiano para que se desprenda de su pilar defensivo y financie así su propio proceso de reconstrucción.