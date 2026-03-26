¿Cuánto costará Jack Grealish? Se habla de una cifra de 50 millones de libras por su traspaso, ya que el Everton, el Wrexham y varios equipos de la MLS se han interesado por el extremo del Manchester City

Tras ver cómo el excentrocampista del Aston Villa ha tenido un comienzo prometedor en el Hill Dickinson Stadium, se espera que el Everton negocie un contrato a tiempo completo con Grealish una vez que concluya la temporada 2025-26.

Sufrió una fractura por estrés en el pie izquierdo durante la victoria por 1-0 sobre su antiguo equipo, el Villa, el 18 de enero. Posteriormente se sometió a una intervención quirúrgica, lo que supuso un desafortunado final prematuro de su temporada.

Para entonces, había registrado dos goles y seis asistencias con los Toffees —además de haber sido elegido Jugador del Mes de la Premier League en agosto—, pero sus sueños de ayudar al Everton en su lucha por los puestos europeos y de formar parte de la selección inglesa para el Mundial se vieron truncados.