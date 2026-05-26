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¿Cuánto costará Cole Palmer? Al Manchester United le han comunicado la «cuota de partida» en caso de que se inicien las negociaciones con el Chelsea
La situación financiera en Stamford Bridge
Según The Sun, el Chelsea debe vender jugadores este mercado para equilibrar sus cuentas y financiar hasta tres fichajes de primer nivel. Aunque el club lo niega, quedarse fuera de Europa aumenta la presión por ingresar dinero. Tras una campaña decepcionante, que terminó con un 2-1 en Sunderland y el décimo puesto con 52 puntos, se esperan varias ventas de peso para compensar los millonarios gastos de las últimas temporadas bajo la actual propiedad.
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Posibles bajas para los Blues
Aunque Enzo Fernández parece el candidato más claro para marcharse, su alto valor contable amortizado complica cualquier operación. El centrocampista argentino requeriría una oferta de al menos 100 millones de libras (134 millones de dólares) para que la venta resultara rentable. Por eso, la directiva podría valorar a otros jugadores. Marc Cucurella figura en libros por unos 20 millones de libras (27 millones de dólares), así que una oferta de 45 millones de libras (61 millones de dólares) del Atlético de Madrid representaría una buena ganancia. João Pedro figura en libros por 52,5 millones de libras (71 millones de dólares), por lo que una oferta de nueve dígitos del Barcelona podría seducir a la directiva, dejando solo a Moisés Caicedo como activo intocable.
El astronómico precio que pagó Palmer
Este rompecabezas financiero plantea preguntas sobre Palmer. Fichado del Manchester City en 2023, el delantero ha brillado: 54 goles y 32 asistencias en 131 partidos, clave en la primera edición ampliada del Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Aunque esta temporada ha marcado solo 11 goles en 34 partidos, su peso en el equipo no se discute. Su contrato vence en 2033, así que el Chelsea controla su futuro. Según The Sun, cualquier interesado debería empezar por ofrecer 80 millones de libras (108 millones de dólares).
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¿Qué nos depara el futuro?
Alonso y la directiva deben cerrar pronto las salidas para fichar antes de la pretemporada. Si el Manchester United u otro grande europeo presenta una oferta formal por Palmer, se pondrá a prueba la determinación del Chelsea. En las próximas semanas se verá si los Blues mantienen sus valoraciones o ceden a la realidad económica.