En ausencia de Ronaldo, su compañero en la selección portuguesa, João Félix, acaparó el protagonismo al marcar un doblete en la goleada por 5-0, lo que eleva su cuenta goleadora de la temporada a la impresionante cifra de 21 goles. Jesús no tardó en elogiar el resurgimiento del delantero y sus estadísticas desde su llegada a la primera división saudí, señalando que el jugador está alcanzando niveles que nunca había alcanzado en el fútbol nacional europeo.

«Joao Félix ha alcanzado cifras históricas que nunca había logrado en los clubes en los que jugó», declaró Jesús a los periodistas. «Esto demuestra que hay un trabajo individual diferente, además de un gran trabajo en equipo». Los comentarios del entrenador sugieren que el régimen de entrenamiento específico del Al-Nassr ha permitido al exjugador del Atlético de Madrid desarrollar todo su potencial goleador.