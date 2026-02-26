Getty
«¿Cuándo ha sido un partido complicado?». La leyenda del Arsenal Thierry Henry se burla del Tottenham tras la victoria en el derbi del norte de Londres y afirma que Igor Tudor tiene «mucho trabajo» por delante para evitar el descenso
«¿Cuándo ha sido un partido complicado?».
Henry ha dado su opinión sobre los Spurs después de que su querido Arsenal venciera por 4-1 a sus rivales del norte de Londres en el estadio de los Spurs. Ahora han ganado cuatro partidos consecutivos en el campo de sus acérrimos rivales, y Henry insiste en que el estadio nunca ha sido motivo de temor para los Gunners.
En declaraciones a Betway,afirmó: «¿Cuándo ha sido un partido complicado desde que se mudaron al nuevo estadio? La gente quería que fuera un partido complicado, pero en mi opinión, el Arsenal ha acudido allí a menudo con algo que demostrar y hemos ganado.
Sé que ir ganando 2-0 al Wolverhampton y empatar 2-2 fue como perder, y perdimos dos puntos. Pero siempre he dicho que la temporada es muy larga. No me sentí muy triste después del partido contra el Wolverhampton y no estoy muy contento después de ganar al Tottenham.
Necesitábamos ganar, pero si nos fijamos en nuestra historia reciente con el Tottenham, hemos ganado nuestros últimos cuatro partidos allí. Personalmente, me preocupa más el Chelsea en casa».
«Lo que me gustó contra el Spurs, y lo que no había visto desde hacía tiempo, es que ir por delante no significa que tengas que replegarte y dejar que el rival tenga el balón. Nos mantuvimos arriba, presionando, e incluso en el minuto 96 Martinelli estaba persiguiendo el balón para recuperarlo. No quiero estar delante de mi área, como contra el Wolves con 2-0. Con 2-1 contra el Spurs, parecía que el partido había terminado. Me sentía seguro».
Prueba de Tudor
El entrenador interino Tudor dirigió su primer partido contra los Gunners, pero ahora debe levantar el ánimo de sus jugadores si quieren evitar la inminente amenaza del descenso.
Henry, sin embargo, cree que se enfrenta a un gran reto para conseguirlo, tras haber jugado con él en la Juventus, y añade: «Jugué con Igor en la Juventus y conozco su estilo. No se le puede juzgar por los dos o tres próximos partidos, pero no tiene mucho tiempo para sumar puntos. No era el partido más fácil para empezar.
Va a ser un trabajo enorme. Va a ver quién puede jugar, qué le gusta hacer y cómo puede imprimir su identidad y su filosofía. Normalmente, cuando quieres mantenerte en la categoría, los partidos en casa son tu red de seguridad, pero llevan varios años sin ganar en casa.
Veremos qué pasa».
Los retos de los Spurs
El exjugador estrella de los Spurs Jamie Redknapp, hijo del exentrenador Harry, ha insistido en que el club ha sufrido una «pérdida de personalidad», ya que hasta ahora no ha conseguido ganar ningún partido de liga en 2026.
Cuando se le preguntó si corrían el riesgo de caer en la trampa de la Championship, respondió: «Por supuesto que sí, no han ganado ningún partido en 2026. Han estado horribles. Es un equipo sin personalidad, han sufrido un bypass de personalidad.
¿Creo que se mantendrán en la categoría? Sí, pero ¿en qué me baso? En absolutamente nada. No me baso en ningún hecho, solo creo que probablemente se mantendrán porque es el Tottenham», confesó Redknapp. «Pero tienen que demostrar carácter. Necesitan obtener resultados rápidamente porque, obviamente, están en muy mala situación. Pero creo que encontrarán algo y se mantendrán. Sin embargo, esto no puede seguir así todos los años».
¿Qué viene después?
Los Spurs jugarán contra el Fulham y luego se enfrentarán a otro derbi londinense contra el Crystal Palace. Tudor necesita desesperadamente sumar puntos antes de visitar Anfield para enfrentarse al Liverpool.
