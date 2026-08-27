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¿Cuándo debutará Rodri con el Barcelona? Hansi Flick expone un plan claro para la exestrella del Manchester City de cara al duelo ante el Athletic Club
Rodri se prepara para regresar
Está previsto que Rodri haga su primera aparición con el Barcelona en el encuentro de LaLiga del jueves ante el Athletic Club. A pesar de incorporarse a los entrenamientos tras su sonado traspaso desde el Man City, el centrocampista no participó en la victoria del Barcelona en la jornada inaugural ante el Elche.
Mientras el español se prepara para su debut, Flick debe afrontar un contratiempo en el centro del campo. Gavi se perderá la visita del conjunto vasco tras sufrir una leve molestia en la rodilla durante la victoria del fin de semana, lo que le deja fuera de combate de forma inmediata.
- AFP
Flick revela su plan táctico
En la previa del partido de entresemana, Flick confirmó su intención de integrar poco a poco a su nuevo jugador franquicia. «El plan es que juegue unos minutos», dijo el entrenador a los periodistas sobre el inminente debut de Rodri en el Camp Nou.
El técnico del Barcelona subrayó el control que aportará la exestrella del City.
«También tenemos a Marc Bernal en esa posición. Rodri tiene más experiencia; es el líder claro», explicó Flick. «Junto a Pedri, nos permitirá controlar el balón y al rival. Eso es muy importante. Perdimos la posesión contra el Elche. Rodri es uno de los mejores. Disfrutaremos teniéndolos juntos».
Al abordar la ausencia de Gavi, Flick ofreció una actualización tranquilizadora sobre los plazos de recuperación del joven. «Está bien, mucho mejor que después del partido», afirmó. «Tenemos que esperar una semana para que vuelva».
Homenaje del Mundial abandonado
El partido del jueves llega en un contexto de agitación política, lo que ha obligado al Barcelona a cancelar el homenaje previsto antes del encuentro para sus ocho campeonas del mundo españolas. La decisión se debe a los preocupantes incidentes ocurridos durante la goleada por 5-0 del domingo ante el Elche, donde presuntamente agentes de la Policía Nacional agredieron a aficionados desplazados y confiscaron banderas esteladas independentistas.
El presidente del club, Joan Laporta, condenó la contundente respuesta de las autoridades y defendió la libertad de expresión de los aficionados. "La ceremonia para homenajear a las campeonas del mundo no se celebrará porque no se da en el contexto más adecuado", confirmó Laporta.
Exigiendo sanciones para los agentes implicados, Laporta añadió: "Condenamos y rechazamos la actuación desproporcionada de los agentes de la Policía Nacional que agredieron a aficionados del Barça por llevar la estelada antes del partido contra el Elche. Esperamos que el castigo adecuado ayude a garantizar que los catalanes y los aficionados del Barça puedan llevar la bandera sin miedo a sufrir daños físicos".
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Gestionando el impulso en la competición nacional
El Barcelona buscará ahora dar continuidad a su dominante inicio de temporada en LaLiga. Integrar a un futbolista con capacidad de mando como Rodri será clave para corregir las pérdidas de control en la posesión que Flick detectó ante el Elche, especialmente frente a un sistema de presión del Athletic Club históricamente intenso.
Tras el choque del jueves, el conjunto azulgrana afronta un calendario exigente. Se queda en el Camp Nou para recibir al Rayo Vallecano el lunes, un partido en el que Flick espera contar con un Rodri en plena forma marcando el ritmo y con un Gavi en recuperación cada vez más cerca de volver.
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