Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¿Cuándo debutará Jesse Lingard con el Corinthians? Últimas noticias sobre la «humilde» exestrella del Manchester United, que busca impresionar al exseleccionador de Brasil Dorival Júnior

J. Lingard
Corinthians
Fluminense vs Corinthians
Fluminense
Serie A
Manchester United
Premier League

Jesse Lingard está a punto de debutar con el Corinthians en el esperado partido del miércoles contra el Fluminense en el Maracaná. El exjugador del Manchester United, de 33 años, ha pasado el último mes poniéndose en forma en Brasil tras fichar por el Corinthians como agente libre. Lingard, que anteriormente jugó una temporada en el FC Seúl surcoreano, habría impresionado al cuerpo técnico del Corinthians con su profesionalidad.

  • Dejando huella en São Paulo

    Desde su llegada al centro de entrenamiento Joaquim Grava a principios de marzo, Lingard se ha sometido a un intenso programa de preparación física de 29 días para recuperar su forma competitiva. El veterano centrocampista fichó por el gigante brasileño con un contrato de corta duración hasta finales de año, con opción a 12 meses más, tras su salida del FC Seúl en enero. A pesar de su ilustre trayectoria, el personal del club ha quedado impresionado por su compromiso a la hora de adaptarse a la cultura futbolística local. Su integración en la plantilla ha sido perfecta, y el cuerpo técnico confía ahora en que está físicamente preparado para contribuir a los esfuerzos del primer equipo.

    • Anuncios
  • FBL-BRA-CORINTHIANS-TRAININGAFP

    Un enfoque «humilde» de la formación

    Según ESPN, el exjugador del United ha demostrado ser un profesional comprometido que está intentando adaptarse lo antes posible para estar disponible para la convocatoria, y algunas fuentes describen su personalidad como «humilde» y «muy fácil de tratar». Al parecer, Lingard ya se ha ganado el respeto del exseleccionador de Brasil Dorival Junior y de su cuerpo técnico.

  • El mal comienzo del Corinthians en la temporada 2026

    Las expectativas en torno al debut de Lingard son altas, ya que el Corinthians se encuentra actualmente en una modesta 11.ª posición en la Serie A brasileña. Con solo 10 puntos en sus ocho primeros partidos —dos victorias, cuatro empates y dos derrotas—, el equipo ha adolecido de falta de creatividad en el último tercio del campo. El Corinthians considera que la incorporación de un jugador con la trayectoria europea de Lingard es un paso crucial para dotar a la plantilla de la experiencia de alto nivel que tanto necesita.

  • FBL-BRA-CORINTHIANS-TRAININGAFP

    La prueba de fuego del Maracaná

    Lingard podría debutar en el Maracaná contra el Fluminense el 1 de abril, dando inicio a una racha decisiva que incluye un partido en casa contra el Internacional el 5 de abril y un desplazamiento a Buenos Aires para enfrentarse al Club Atlético Platense en la Copa Libertadores el 9 de abril. Este apretado calendario supondrá la prueba definitiva de la preparación física y la versatilidad táctica del inglés, que busca asegurarse un futuro a largo plazo bajo las órdenes de Dorival.

Serie A
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Corinthians crest
Corinthians
COR