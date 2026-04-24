¿Cuándo alcanzará Alexander Isak, fichado por 125 millones de libras, su «mejor nivel» en el Liverpool? Arne Slot describe el «escenario» ideal para el delantero, autor de tres goles

Slot, en declaraciones a la prensa, confía en que una agenda internacional intensa pueda ayudar a la recuperación de Isak. El técnico holandés cree que encontrar un ritmo constante es clave para recuperar al jugador que brilló en St James’ Park.

«El Mundial no le va a perjudicar», afirmó Slot. «El escenario ideal habría sido una pretemporada completa de seis semanas, pero si juega muchos partidos en la Copa, le ayudará».

«Normalmente el ritmo internacional es menor que el de la Premier League, pero me alegra que haya vuelto. Llevaba muchos meses sin entrenar con el equipo y, a mitad de temporada, cuando todos están en forma, no es fácil reincorporarse; aun así, vemos progresos. No sé cuándo alcanzará su mejor nivel, pero espero, por nuestro bien y por el suyo, que sea muy pronto».