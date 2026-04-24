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¿Cuándo alcanzará Alexander Isak, fichado por 125 millones de libras, su «mejor nivel» en el Liverpool? Arne Slot describe el «escenario» ideal para el delantero, autor de tres goles
Slot pide paciencia con Isak, que está batiendo récords
El entrenador del Liverpool defendió a Isak y pidió paciencia: el delantero sueco necesita una pretemporada completa para alcanzar su mejor nivel. Llegó el pasado agosto por 125 millones de libras, récord en el fútbol británico, y su primer año ha sido difícil: estuvo cuatro meses lesionado por una fractura en la pierna.
Pese a su elevado precio, Isak solo ha marcado tres goles esta temporada, pues le cuesta adaptarse al esquema de Slot. El técnico holandés admitió que el «mejor escenario» es una recuperación gradual, ya que el delantero ha jugado en «modo supervivencia» sin alcanzar su mejor nivel físico tras la larga rehabilitación.
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El calendario de verano podría abrirle las puertas al «mejor escenario» al sueco.
Slot, en declaraciones a la prensa, confía en que una agenda internacional intensa pueda ayudar a la recuperación de Isak. El técnico holandés cree que encontrar un ritmo constante es clave para recuperar al jugador que brilló en St James’ Park.
«El Mundial no le va a perjudicar», afirmó Slot. «El escenario ideal habría sido una pretemporada completa de seis semanas, pero si juega muchos partidos en la Copa, le ayudará».
«Normalmente el ritmo internacional es menor que el de la Premier League, pero me alegra que haya vuelto. Llevaba muchos meses sin entrenar con el equipo y, a mitad de temporada, cuando todos están en forma, no es fácil reincorporarse; aun así, vemos progresos. No sé cuándo alcanzará su mejor nivel, pero espero, por nuestro bien y por el suyo, que sea muy pronto».
Slot confía en que Salah recupere su olfato goleador
Slot habló sobre Mohamed Salah, que solo ha marcado siete goles en la Premier League esta temporada. Aunque los goles han escaseado, el entrenador señaló que, pese a un ligero descenso en la creación de ocasiones, el principal problema es la falta de puntería frente a la portería, en contraste con la prolífica temporada pasada del Liverpool.
«Para nosotros es muy importante tener delanteros que marquen», añadió Slot. «El éxito del año pasado se debió a que varios delanteros anotaron mucho; ahora no estamos tan acertados. Hay menos ocasiones, pero no tantas como para explicar la falta de goles».
«Como Mo ha dicho muchas veces, hay momentos en los que el balón llega y solo tienes que empujarlo, y otros en los que lo intentas y no entra. Al final todo se equilibra, y para Mo en el Liverpool la normalidad es marcar».
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Se avecina un duelo en el Palace en plena crisis de lesiones.
El Liverpool recibe al Crystal Palace el sábado con hasta 11 jugadores en duda. Slot aguarda las últimas pruebas físicas de varias estrellas, y se espera que el tercer portero, Freddie Woodman, sea titular tras las lesiones de Alisson Becker y Giorgi Mamardashvili. Isak podría jugar para seguir sumando minutos, aunque Slot advierte que aún no está para los 90.