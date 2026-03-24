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¿Cuál será el próximo paso de Didier Deschamps? El seleccionador francés afirma que tiene «libertad y varias opciones» mientras se prepara para ceder el puesto a Zinedine Zidane tras el Mundial
El final de una era de increíble éxito
El seleccionador, de 57 años, ha liderado una época dorada para los Bleus desde que asumió el cargo en 2012. Entre sus mayores logros destacan la conquista del Mundial de 2018 y la victoria en la Liga de Naciones de la UEFA en 2021. A medida que se acerca la fecha de vencimiento de su contrato, el 31 de julio, el entrenador se prepara para un último torneo memorable antes de pasar el relevo, poniendo así fin a una etapa de notable dominio en el fútbol internacional.
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Mantenerse abierto a otras posibilidades de cara al futuro
En una entrevista reciente, el seleccionador saliente se mostró muy sincero cuando se le preguntó sobre su retirada del banquillo o su posible paso a un cargo directivo. Dirigiéndose a un grupo de aficionados franceses, Deschamps afirmó: «¿Mi futuro tras el Mundial? ¿Sería más bien entrenador de otro club o de otra selección nacional? No lo sé. ¿Presidente de la Federación Francesa de Fútbol? No. ¿Retirarme? No lo sé, aún no he decidido nada.
Tengo libertad, tengo varias opciones. Me lo estoy tomando con calma porque, en mi mente, lo único que importa es lo que queda hasta este verano. Y después ya veremos. No me prohíbo nada. Soy de naturaleza positiva, me digo a mí mismo que será diferente, pero que será bueno...».
Un sucesor legendario espera entre bastidores
Mientras el actual seleccionador evalúa su próximo paso, la identidad de su sucesor parece estar ya decidida. Según Le Parisien, Zidane ha llegado a un acuerdo verbal para tomar las riendas. El exentrenador del Real Madrid lleva sin trabajo desde 2021 y, al parecer, ha rechazado numerosas ofertas lucrativas de los principales clubes europeos para esperar precisamente esta oportunidad. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, confirmó recientemente a Le Figaro que existe un plan formal. Diallo admitió que había recibido menos de cinco candidaturas para el puesto, señalando que el legendario centrocampista encaja a la perfección en el perfil específico requerido para ganarse el respeto de la nación.
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A la selección nacional le espera un calendario exigente
Antes de que se produzca cualquier cambio en el cuerpo técnico, la selección nacional se enfrenta a un calendario muy exigente. Los preparativos para el torneo norteamericano comienzan de inmediato con dos amistosos internacionales de gran relevancia contra Brasil el 26 de marzo y contra Colombia tan solo tres días después. El último partido de preparación contra Costa de Marfil está programado para el 4 de junio. Después, Les Bleus cruzarán el Atlántico para disputar la fase de grupos I del Mundial. Iniciarán su camino hacia la gloria contra Senegal el 16 de junio, seguido de un enfrentamiento con el ganador de la repesca de la FIFA el 22 de junio, antes de concluir la fase de grupos contra Noruega el 26 de junio.