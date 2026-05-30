Antes de que fracasara el fichaje, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, se mostró optimista sobre el interés por el delantero: «Estamos de acuerdo en ficharlo si su precio es asequible. Hemos tenido una conversación muy positiva y esperamos avanzar».

La directiva lo veía como el refuerzo ideal, pero su negativa a pagar la alta valoración del Newcastle permitió la entrada del Barcelona.