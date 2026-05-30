Getty Images Sport
Traducido por
«¿Cuál es el motivo?»: Thomas Müller pide explicaciones por la decisión de Anthony Gordon de rechazar al Bayern y fichar por el Barcelona por 80 millones de euros
Los catalanes lideran la persecución en Múnich.
El Barcelona ha adelantado al Bayern y fichado al extremo del Newcastle Gordon por 80 millones de euros (69,3 millones de libras). Pagará 70 millones por adelantado y otros 10 en variables, y el jugador firmó hasta 2031. Un retraso de cuatro horas por problemas con la documentación no impidió que el club español lo anunciara el viernes por la tarde.
- AFP
Eberl muestra un optimismo inicial
Antes de que fracasara el fichaje, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, se mostró optimista sobre el interés por el delantero: «Estamos de acuerdo en ficharlo si su precio es asequible. Hemos tenido una conversación muy positiva y esperamos avanzar».
La directiva lo veía como el refuerzo ideal, pero su negativa a pagar la alta valoración del Newcastle permitió la entrada del Barcelona.
Muller, desconcertado por el desaire
Tras el fichaje de Gordon por un equipo español, Müller reconoció en el podcast «Bayern Insider» deBILD: «Si Barcelona y Bayern lo buscan, ¿por qué no vino a Múnich? Conozco bien a Hansi Flick; es un placer jugar con él. Yo habría elegido el FC Bayern».
- AFP
El Bayern busca alternativas en ataque
El Bayern debe reorganizarse rápido y buscar refuerzos alternativos para el ataque tras quedarse sin su fichaje ideal, de cara a una exigente temporada nacional. Tras ganar la final de la DFB-Pokal al Stuttgart, la directiva necesita una plantilla amplia que alivie la carga de jugadores como Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.