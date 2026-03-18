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leao pulisicGetty Images

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Crónica del Lazio-Milan: Leao, furioso con Pulisic: «Tiene que pasarla, entrenador, nadie le dice nada»

En Bordo Cam, un contenido de DAZN, el análisis completo del episodio ocurrido en el Olimpico protagonizado por Leao, Pulisic y Allegri

Episodio de «Bordo Cam» en DAZN dedicado a todos los entresijos del Lazio-Milan, un partido en el que los rossoneri dejaron escapar una importante oportunidad de ganar el Scudetto.  Durante el calentamiento, Luka Modric le dio algunos consejos al suizo: «Juega sencillo y mantén la posición, no te adelantes. Estemos juntos, mantengamos la compactación». No es el habitual Maignan quien da la charla al grupo antes del partido, esta vez se encarga Tomori.


  • CENTRO DE GRAVEDAD DEMASIADO ALTO

    Entre las muchas causas que llevaron a la derrota del Milan ante la Lazio, muchos han señalado un inusual centro de gravedad elevado en la fase de presión. La confirmación, en la reconstrucción de audio y vídeo de DAZN, viene del propio Allegri: «Estamos demasiado arriba, todos estamos por encima de la línea del balón y nos están pillando al contraataque», le dice a Modric. Pocos instantes después, el entrenador del Milan habla con Jashari: «Ardon, tú y Luka (Modric, nota del editor) quietos». 

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  • ENFRENTAMIENTO ENTRE LEAO Y PULISIC

    Las imágenes muestran en dos ocasiones cómo Pulisic no le pasa el balón en profundidad a Leao. Y tras la segunda, estalla la ira del portugués, que primero manda a freír espárragos a su compañero de equipo y luego le dice: «Joder, tío. ¡Adelante, tío!». Allegri también se enfada en el banquillo: «¡Pásasela!», grita el livornés, quien, tras revisar la jugada con su cuerpo técnico, añade: «Con esta la mete en la portería, ¡oh, ya van dos! ¡Ya van dos!». 


    Leao no se lo toma nada bien y sale lentamente del campo, desatando también la furia del director deportivo Igli Tare en la tribuna: «Pero mira cómo va...». Leao, decididamente enfadado, recibe también la visita de Mike Maignan, que intenta calmarlo sin éxito. La reacción del portugués es censurable: «¡Tiene que pasar el balón, entrenador!», le dice a Allegri, que también intenta tranquilizarlo. «¡Tienes razón! ¡Tranquilo!», le dice el técnico rossonero. Leao llega al banquillo, da patadas a todo lo que encuentra, lanza las espinilleras y, hablando consigo mismo, dice: «Siempre juega solo y nadie dice nada, madre mía... Siempre lo mismo». Incluso Allegri vuelve a pensar en esas dos ocasiones: «Si se la hubiera pasado a Rafa...». Los

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