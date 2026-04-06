El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona terminó con la victoria del equipo catalán por 2-1, en un momento que podría resultar decisivo para el título, sobre todo tras la derrota del Real Madrid en la misma jornada, lo que le ha dado al Barcelona una cómoda ventaja de 7 puntos al frente de la Liga.

Robert Lewandowski marcó el segundo gol en el minuto 88, dando a su equipo tres valiosos puntos, pero lo que más llamó la atención no fue la celebración colectiva de la victoria, sino la reacción de una de las principales estrellas del equipo: Lamine Yamal no participó en la alegría de sus compañeros tras el gol de la victoria, sino que permaneció aislado en el lado opuesto, sin mostrar ningún gesto de entusiasmo, y se dirigió directamente hacia el túnel que conduce a los vestuarios.