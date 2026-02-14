Getty Images Sport
¡Cristiano Ronaldo vuelve por todo lo alto! El capitán del Al-Nassr marca en su regreso al equipo saudí tras poner fin a su protesta por el traspaso
La protesta de Ronaldo finalmente llega a su fin
Ronaldo volvió a la alineación titular del Al-Nassr para el partido del sábado de la Liga Profesional Saudí contra el Al-Fateh, capitaneando al equipo tras haberse perdido los dos últimos encuentros de liga del club.
El jugador de 39 años se había perdido los partidos contra el Al-Ittihad y el Al-Riyadh a principios de este mes, y los informes indicaban que su ausencia era un boicot deliberado relacionado con su descontento por la actividad del club en el mercado de fichajes. Ronaldo estaba frustrado porque el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) no reforzó significativamente al Al-Nassr durante el último mercado, mientras que su rival, el Al-Hilal, siguió invirtiendo fuertemente, incluyendo acuerdos que involucraban a su antiguo compañero de ataque.
Esta semana se mantuvieron conversaciones y, según los informes, se abordaron las cuestiones clave. Entre ellas se encontraban, supuestamente, los pagos salariales atrasados y la restauración de un mayor control operativo a los ejecutivos del Al-Nassr. Tras estos acontecimientos, el delantero aceptó volver a la acción.
La Liga Profesional Saudí también emitió un comunicado en el que abordaba la situación, diciendo: «Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club».
El objetivo de la marca registrada como objetivo del título del Al-Nassr
Ronaldo no tardó en recordar a los aficionados su importancia una vez de vuelta al campo.
Tras un animado comienzo del ataque del Al-Nassr, el gol llegó en el minuto 18. Sadio Mané envió un pase al área y Ronaldo remató de primera con un disparo certero al ángulo inferior derecho. La ocasión tenía un valor esperado de solo 0,21 goles, pero la calidad del remate fue típica de Ronaldo.
Antes de marcar, Ronaldo ya había participado activamente en el partido. En el primer minuto, disparó por encima del larguero y, más tarde, intentó un tiro desde fuera del área tras un pase de Marcelo Brozovic. El Al-Nassr también tuvo ocasiones para Joao Félix y Kingsley Coman durante los primeros compases del partido.
El Al-Nassr sigue en la lucha por el título
El Al-Nassr llegó al partido en tercera posición de la clasificación, a cuatro puntos del líder, el Al-Hilal, pero con un partido menos, lo que significa que el club sigue firmemente en la lucha por el título.
A nivel individual, Ronaldo también está luchando por la Bota de Oro. Está por detrás del delantero del Al-Ahli Ivan Toney, que lidera la clasificación de goleadores, y también por detrás de Julian Quinones, del Al-Qadsiah. Su gol del sábado fue el decimoséptimo de la temporada, un impresionante registro cuando aún quedan muchos partidos por disputar.
¿Qué viene después?
El regreso de Ronaldo parece poner fin a un tenso episodio entre el jugador, el club y las partes interesadas de la liga en Arabia Saudí. Para el Al-Nassr, ahora la prioridad es el fútbol. El club no puede permitirse perder más puntos si quiere alcanzar al Al-Hilal.
Para Ronaldo, el objetivo es aún más sencillo: seguir marcando goles. Su impacto inmediato contra el Al-Fateh sugiere que la disputa no ha afectado a su agudeza ni a su mentalidad ganadora, y es probable que el resto de la temporada determine si su segunda campaña completa en Arabia Saudí termina con un título.
