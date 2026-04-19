Getty
Traducido por
Cristiano Ronaldo vuelve a marcar y el Al-Nassr se clasifica con facilidad para las semifinales de la Liga de Campeones de la AFC 2
Ronaldo marca la pauta en una victoria fácil
El domingo, el equipo de Jorge Jesus se adelantó pronto al de Rui Vitoria. Cristiano Ronaldo marcó en el minuto 11 tras un centro preciso de Nawaf Boushal. Fue su gol 969, a solo 31 del récord de 1.000. Además, el Al-Wasl se convirtió en el club 160 al que ha marcado. El delantero jugó 67 minutos, registró 24 toques y tres disparos antes de ser sustituido por Abdullah Al-Hamdan.
- Getty Images
Félix aporta chispa creativa en la primera parte
Tras el primer gol, João Félix asumió la creación del juego visitante. El exjugador del Benfica lanzó dos corners precisos que acabaron en los goles de Íñigo Martínez y Abdulelah Al-Amri, marcados con solo dos minutos de diferencia. En el 80, Sadio Mané aprovechó un error defensivo para el cuarto. El Al-Nassr aprovechó las debilidades de su rival emiratí, acabó con la competitividad del partido y confirmó su condición de favorito al trofeo continental.
El éxito nacional refleja el dominio continental
Este éxito continental refleja el gran momento del Al-Nassr en la liga. Lidera la Liga Profesional Saudí con 76 puntos en 29 partidos, ocho más que el segundo, el Al-Hilal. Su diferencia de goles es de +58, por encima de rivales como Al-Ahli y Al-Qadsiah. A falta de cinco jornadas, con duelos clave en casa ante Al-Ahli y Al-Hilal, el conjunto de Riad está en una posición inmejorable para ganar el título.
- AFP
En busca de títulos antes de la Copa del Mundo
Ronaldo, sin duda, es el motor de esta gran temporada gracias a sus impresionantes estadísticas. En 30 partidos esta temporada ha jugado 2.556 minutos, marcado 26 goles y dado cuatro asistencias. En la Liga Profesional de Arabia Saudí lleva 24 goles en 25 encuentros, además de aportar en la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de la AFC. Ahora busca mantener su nivel para el Mundial de 2026 con Portugal.