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Cristiano Ronaldo, «orgulloso», envía un mensaje a sus compañeros del Al-Nassr tras el hat-trick de Kingsley Coman que sitúa al portugués a un paso de la gloria
El Al-Nassr se clasifica para la final
Ronaldo celebró en redes el pase a la final de la Liga de Campeones de la AFC. El equipo de Riad, en gran momento, goleó 5-1 al Al Ahli y mantiene vivo el sueño del doblete. Líder de la Liga Profesional Saudí, ahora suma su dominio continental, alegría que comparte su emblemático capitán.
Ronaldo celebra el pase a la final
El veterano delantero, en busca de su primer gran título desde su llegada a Oriente Medio, publicó fotos de la celebración tras el partido. En X escribió: «Orgulloso del equipo. ¡La final nos espera!».
Coman, el héroe de Dubái
Ronaldo lideró, pero Coman brilló con un hat-trick que eliminó al Al Ahli catarí en Dubái. Así, el equipo saudí jugará la final contra el Gamba Osaka en el Al Awwal Park.
Pese al abultado marcador, el conjunto de Jorge Jesús sufrió: encajó un gol en los primeros minutos, pero reaccionó. Bento detuvo un penalti en el 7’, y luego Angelo y Abdullah Al Hamdan completaron la remontada.
- AFP
La racha de récords continúa
La victoria del Al-Nassr no solo acercó el título, sino que extendió su racha a 19 triunfos consecutivos en todas las competiciones, consolidando su liderazgo en Oriente Medio.
Ahora la mira vuelve a la Liga Profesional Saudí, donde tiene ocho puntos de ventaja sobre Al Hilal. Con la final continental prevista para el próximo mes en el Al Awwal Park, Ronaldo y sus compañeros están en la mejor posición para cerrar una campaña histórica.