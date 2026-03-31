Cristiano Ronaldo intenta convencer a Casemiro de que rechace la oferta de la MLS para fichar por el Al-Nassr

Casemiro ha anunciado su marcha del Manchester United este verano. Desde que llegó procedente del Real Madrid en el verano de 2022, ha disputado 155 partidos en todas las competiciones, marcando 24 goles y dando 14 asistencias. En su mensaje de despedida, escribió: «Llevaré al Manchester United conmigo toda mi vida. Desde el primer día que pisé este precioso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros aficionados por este club tan especial. No es momento de decir adiós; quedan muchos más recuerdos por crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi atención seguirá centrada, como siempre, en darlo todo para ayudar a nuestro club a triunfar».