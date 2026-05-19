Cristiano Ronaldo ha sido convocado para su sexto Mundial tras confirmarse la lista completa de Portugal por Roberto Martínez

En la rueda de prensa, Martínez explicó por qué Ronaldo sigue siendo clave en sus planes para la selección y destacó el liderazgo que el capitán mantiene en el equipo.

«Espero que sea el mismo papel que ha desempeñado en los últimos tres años que llevo con la selección», explicó Martínez. «He hablado mucho de Cristiano. Cuando hablamos de él, hay dos jugadores. El icono del fútbol mundial, sobre el que todos los aficionados del mundo tienen una opinión y aceptan lo que aporta al fútbol, y luego está nuestro capitán».

«Tiene las mismas exigencias que el resto, la competitividad necesaria para estar en la selección. Para mí es un capitán ejemplar. Fue clave para ganar la Liga de Naciones y ahora queremos el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo en el vestuario».