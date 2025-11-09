Getty
¡Cristiano Ronaldo sigue con hambre! El exentrenador de CR7 revela cómo su 'mentalidad contagiosa' ha llevado al GOAT portugués al borde de los 1,000 goles en su carrera
Ronaldo jugará su sexto Mundial
Hugo Oliveira trabajó con el capitán portugués durante la fase de clasificación para el Mundial 2010 y pudo ver cómo, incluso entonces, poseía la mentalidad para convertirse en un gran futbolista. Ronaldo tenía 25 años cuando Oliveira lo conoció mejor, pero el espíritu competitivo siempre ha estado profundamente arraigado en el delantero, quien llegó a ganar cinco títulos de la Liga de Campeones y un Campeonato Europeo, entre una gran cantidad de títulos nacionales.
El único trofeo que ha eludido a Cristiano Ronaldo en su carrera casi perfecta es el Mundial. El jugador de 40 años probablemente tendrá una última oportunidad de levantar el trofeo dorado en el torneo del próximo año que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y ha hablado con frecuencia de su deseo de completar su vitrina de trofeos.
El torneo marcará el sexto Mundial de Ronaldo, con el delantero del Al-Nassr todavía rindiendo al máximo en la clasificación. Además de romper otro récord al convertirse en el jugador con más goles en las clasificatorias al Mundial en la historia, Ronaldo ya ha ayudado a su nación a clasificarse para el torneo con partidos de sobra.
El éxito continuo de Ronaldo es un testimonio de su mentalidad, y Oliveira cree que el legendario número siete todavía está ansioso por más.
Oliveira revela la mentalidad de Ronaldo
Al preguntarle GiveMeSport por qué cree que Ronaldo sigue rindiendo a un nivel tan alto a los 40 años, Oliveira explicó: “Porque todavía tiene hambre de triunfo. Tiene hambre de triunfo.
“Era un jovencito, y ahora sigue igual. Esa mentalidad puede ser contagiosa para la selección portuguesa. Quizás su último Mundial sea una manera increíble de cerrar su carrera internacional con Portugal”.
Portugal contará con una de las plantillas más fuertes de la competición y tiene profundidad en casi todas las posiciones. El exentrenador cree que su selección tiene tantas posibilidades como cualquiera y debería luchar por el título.
“Creo que tenemos una generación que tiene que luchar por la competición. Somos una de las cinco mejores selecciones que lucharán por ganarla”, afirmó.
La evolución de Ronaldo
Aparte de la Copa del Mundo, el delantero del Al-Nassr también está persiguiendo un gran hito. El objetivo de alcanzar los 1,000 goles en su carrera es uno que Ronaldo es poco probable que abandone y, incluso a medida que envejece, el delantero ha adaptado su juego para aprovechar al máximo sus letales habilidades.
Ronaldo ha cambiado a lo largo de su carrera, comenzando como un extremo habilidoso en el Sporting CP, se desarrolló hasta convertirse en el mejor jugador del mundo en el Manchester United, utilizando su velocidad y habilidad crudas para complementar su habilidad de finalización en desarrollo.
En el Real Madrid, jugó típicamente en la izquierda del ataque de los Blancos junto a Karim Benzema y jugadores como Gareth Bale y Ángel Di María. En sus años de mayor esplendor, mantuvo un alto nivel de velocidad y fue capaz de encontrar el fondo de la red desde áreas imposibles, ganando el Balón de Oro tres años consecutivos, de 2015 a 2017.
A medida que envejeció, Ronaldo se convirtió en un delantero centro más clásico y, habiendo perdido un poco de velocidad, se basó en su capacidad de disparo y destreza aérea para conseguir goles. Las etapas en la Juventus, United y Al-Nassr han traído goles y más récords mientras continúa brillando.
El sueño de la Copa del Mundo continúa
La Copa del Mundo sigue siendo la pieza que falta en el rompecabezas para Cristiano Ronaldo. Aunque, en ocasiones, ha minimizado su desesperación por ganar el torneo, hará todo lo posible por levantar el trofeo el próximo año. Portugal tiene dos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra la República de Irlanda y Armenia la próxima semana mientras la nación busca demostrar sus credenciales al mundo.
