¡Cristiano Ronaldo sigue con hambre! El exentrenador de CR7 revela cómo su 'mentalidad contagiosa' ha llevado al GOAT portugués al borde de los 1,000 goles en su carrera

Hugo Oliveira trabajó con el capitán portugués durante la fase de clasificación para el Mundial 2010 y pudo ver cómo, incluso entonces, poseía la mentalidad para convertirse en un gran futbolista. Ronaldo tenía 25 años cuando Oliveira lo conoció mejor, pero el espíritu competitivo siempre ha estado profundamente arraigado en el delantero, quien llegó a ganar cinco títulos de la Liga de Campeones y un Campeonato Europeo, entre una gran cantidad de títulos nacionales.

El único trofeo que ha eludido a Cristiano Ronaldo en su carrera casi perfecta es el Mundial. El jugador de 40 años probablemente tendrá una última oportunidad de levantar el trofeo dorado en el torneo del próximo año que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y ha hablado con frecuencia de su deseo de completar su vitrina de trofeos.

El torneo marcará el sexto Mundial de Ronaldo, con el delantero del Al-Nassr todavía rindiendo al máximo en la clasificación. Además de romper otro récord al convertirse en el jugador con más goles en las clasificatorias al Mundial en la historia, Ronaldo ya ha ayudado a su nación a clasificarse para el torneo con partidos de sobra.

El éxito continuo de Ronaldo es un testimonio de su mentalidad, y Oliveira cree que el legendario número siete todavía está ansioso por más.