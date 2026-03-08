Getty
¡Cristiano Ronaldo es un extraterrestre! Un excompañero del Real Madrid explica por qué el mejor jugador portugués de todos los tiempos es «extraterrestre»
El palmarés de Ronaldo: Balones de Oro y trofeos en toda Europa
Ronaldo irrumpió en escena como un veloz extremo, y sus pies ágiles llamaron la atención del Manchester United, uno de los gigantes de la Premier League. Ganó la primera de sus cinco Ligas de Campeones y varios Balones de Oro mientras jugaba en Old Trafford.
El internacional portugués se convirtió en el máximo goleador histórico del Real Madrid y ganó la Bota de Oro con la Juventus y el Al-Nassr. Como capitán emblemático de su país, ha conquistado una Eurocopa y dos coronas de la Liga de Naciones de la UEFA.
Ronaldo se prepara para disputar este verano la sexta fase final de la Copa del Mundo de su extraordinaria carrera, mientras se plantean dudas sobre su futuro a nivel de clubes, ya que no hay señales de que el eterno jugador de 41 años vaya a bajar el ritmo, a pesar de estar recuperándose de una lesión en la actualidad.
Por qué Marcelo considera a Ronaldo un «extraterrestre»
En su intento por alcanzar los 1000 goles competitivos en su carrera, Ronaldo ha superado los 960. Cuenta con un total de 34 trofeos y, desde hace tiempo, se ha asegurado un lugar entre los grandes de todos los tiempos.
Marcelo fue uno de los que quedó impresionado por Ronaldo durante el tiempo que pasaron juntos en la capital española, y el sudamericano explicó a FourFourTwo lo que hace especial a CR7: «Fue un privilegio inmenso jugar con Cristiano. Es diferente a todos los demás: un líder, un trabajador incansable y un jugador de gran calidad. Mucha gente piensa que solo se trata de potencia, pero se equivocan... es un extraterrestre».
Añadió: «Los dos somos jugadores formados en las calles: aprendimos a jugar descalzos y simplemente disfrutábamos. Es parte de nuestra esencia, por lo que nos entendíamos perfectamente con solo una mirada. Cristiano me daba consejos de vez en cuando: era inteligente y entendía los retos a los que nos enfrentábamos en cada partido».
Cómo Mourinho ayudó al Real Madrid a competir con Guardiola
Uno de esos retos era enfrentarse a Lionel Messi con regularidad, ya que el Real Madrid se enfrentaba al Barcelona, su rival en el Clásico. Sobre esa prueba, Marcelo dijo: «Decir que era difícil sería quedarse corto. A veces, enfrentarse a Messi era una pesadilla...».
Sin embargo, el Real Madrid también contaba con mucha calidad, además de Ronaldo, y se mantuvo competitivo durante toda una época en la que Pep Guardiola esparció su magia como entrenador por el Camp Nou.
Los blancos ficharon a entrenadores enigmáticos, entre losque se encontraba José Mourinho, que pasó por el Bernabéu. Marcelo disfrutó trabajando con el exentrenador del Chelsea y del Inter, ya que le ayudó a aumentar los niveles de intensidad.
Marcelo dijo del «Special One»: «Hicimos todo lo posible para contrarrestar a ese Barça, que para muchos era el mejor de la historia. Mourinho era un ganador nato: nos empujaba, nos llevaba al límite.
El Real llevaba demasiado tiempo sin ganar y un club de esa magnitud no podía permitir que eso sucediera. Afrontamos cada Clásico con la convicción de competir con gran personalidad, y de ahí surgieron las chispas».
Cláusula de rescisión: Ronaldo genera rumores sobre su traspaso a la Liga Profesional Saudí.
Mourinho dejó Madrid en 2013, mientras que Ronaldo pasó cinco años más en España antes de fichar por la Juventus. Actualmente tiene contrato con el Al-Nassr hasta el verano de 2027, pero ha estado expresando su frustración en Oriente Medio y se dice que su lucrativo contrato incluye cláusulas de rescisión que pueden activarse en la próxima ventana de fichajes.
