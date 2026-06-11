AFP
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Cristiano Ronaldo, en un mal día, vive una pesadilla mientras Portugal se impone por la mínima a Nigeria en su último partido de preparación para el Mundial
Frustración para el veterano delantero
Aunque Portugal viaje a Norteamérica tras ganar, los titulares hablarán de las dificultades de Ronaldo ante la portería. El exjugador del Manchester United y del Real Madrid, aún clave para Roberto Martínez, mostró gran frustración en los 65 minutos que jugó. Falló varias ocasiones claras que suele convertir, lo que lleva a aficionados y expertos a cuestionar su condición de titular indiscutible para el próximo torneo.
En el minuto 9 recibió un pase en profundidad de Nelson Semedo y, con la portería vacía, mandó el balón fuera. Su enfado creció al golpear con rabia el balón tras rebotar en las vallas. Luego falló un penalti, enviando el balón por encima del larguero.
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Martínez defiende a su capitán
A pesar de las críticas, Martínez aclaró que la intensa carga de trabajo impuesta a su capitán era intencionada. Aunque realizó ocho cambios en el descanso, Ronaldo fue el único titular que permaneció en el campo al inicio de la segunda parte. El español insistió en que esta decisión formaba parte de una estrategia física para garantizar que el delantero esté listo para las exigencias del Grupo K.
«El plan era que jugara entre 45 y 60 minutos», explicó Martínez tras el partido. «Lo importante es trabajar lo individual y, al mismo tiempo, tener un equipo que termine más fuerte que al inicio. Eso muestra buen trabajo, concentración y claridad en la ejecución. Ahora estamos mejor preparados».
Conceição salva la situación
La Seleção se adelantó con un gol de Pedro Neto en el minuto 23, pero sufrió el empate justo antes del descanso, cuando Akor Adams igualó para una tenaz Nigeria. Las Super Águilas, que no se clasificaron para el Mundial y echaban en falta a estrellas como Victor Osimhen y Ademola Lookman, fueron un rival complicado.
En el 75’, Francisco Conceição recortó desde la derecha y lanzó un disparo perfecto que se coló en la escuadra, evitando la vergüenza y firmando la segunda victoria seguida por 2-1 en amistoso, tras el mismo marcador contra Chile.
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Comienza la cuenta atrás para el Mundial
Portugal se concentra en Houston, Texas, donde iniciará su camino hacia la gloria mundial. Todas las miradas estarán sobre la alineación para ver si Ronaldo mantiene su lugar tras su discreta actuación en Leiria. Para Ronaldo, el torneo de 2026 sería su sexto Mundial, igualando el récord. Ha marcado 143 goles en 228 partidos con Portugal, pero nunca ha anotado en la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. El equipo de Martínez está en el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Los campeones de Europa de 2016 debutarán el 17 de junio contra este último rival.