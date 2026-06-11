Cristiano Ronaldo, en un mal día, vive una pesadilla mientras Portugal se impone por la mínima a Nigeria en su último partido de preparación para el Mundial

Aunque Portugal viaje a Norteamérica tras ganar, los titulares hablarán de las dificultades de Ronaldo ante la portería. El exjugador del Manchester United y del Real Madrid, aún clave para Roberto Martínez, mostró gran frustración en los 65 minutos que jugó. Falló varias ocasiones claras que suele convertir, lo que lleva a aficionados y expertos a cuestionar su condición de titular indiscutible para el próximo torneo.

En el minuto 9 recibió un pase en profundidad de Nelson Semedo y, con la portería vacía, mandó el balón fuera. Su enfado creció al golpear con rabia el balón tras rebotar en las vallas. Luego falló un penalti, enviando el balón por encima del larguero.