Cristiano Ronaldo, en portada: «Es el jugador más completo con el que he jugado»

Casemiro afirma que Bale es el jugador más completo con el que ha jugado, pese a haber compartido vestuario con Ronaldo en el Real Madrid. En una entrevista en el canal de YouTube «Rio Ferdinand Presents», el centrocampista brasileño recuerda el gran talento de la plantilla madridista durante su etapa dorada en Europa.

Aunque muchos ven en Ronaldo a la estrella por sus goles, Casemiro destaca la influencia más completa de Bale en el campo: su capacidad para aportar en ataque y en defensa lo hizo sobresalir entre los grandes jugadores que compartieron vestuario.