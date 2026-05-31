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¿Cristiano Ronaldo en Hollywood? Hay una cosa que el mejor de todos los tiempos portugués debe hacer para ser un gran actor
Consejos de Leboeuf para la carrera actoral de CR7
El exfutbolista francés Frank Leboeuf, que pasó del césped a la actuación, cree que Ronaldo puede triunfar en Hollywood. Sin embargo, el campeón del mundo advierte que el talento no basta para triunfar en este nuevo oficio. Leboeuf, quien participó en la biografía de Stephen Hawking “La teoría del todo”, subraya que el jugador de 41 años debe abordar la actuación con la misma disciplina que mostró en el fútbol.
En nombre de CSB, Leboeuf declaró a Showbiz Cheat Sheet: «Cristiano Ronaldo será un gran actor si hace una cosa bien… Si quiere dedicarse a ello, tengo un consejo para él: que haga cursos de interpretación. No creas que eres actor así como así. Él ha sido el mejor ejemplo de trabajar duro para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. Así que, para convertirte en actor, también tienes que trabajar. Estoy bastante seguro de que Cristiano Ronaldo será un gran actor. Le deseo lo mejor, pero tiene que hacer cursos de interpretación. Tiene que respetar el mundo de esta industria».
- AFP
Cómo evitar los errores propios del amateurismo
Leboeuf insiste en que la formación profesional es clave para evitar el ridículo al cambiar de carrera. Puso como ejemplo a otros jugadores que han intentado dar el salto sin preparación, a modo de advertencia para el cinco veces ganador del Balón de Oro. El francés destacó que ser una celebridad no implica ser un intérprete, y señaló que la técnica vocal y la presencia escénica son habilidades que se aprenden con el tiempo.
Para ilustrarlo, el exdefensa del Chelsea mencionó el reciente intento teatral de Adil Rami: «Lleva cuatro meses representando una obra sin formarse», explicó. «Cuando me preguntaron, dije que no lo había visto. No quiero verlo porque sé lo que le va a faltar: voz y presencia escénica. Es normal, porque no sabe que es un trabajo de verdad».
¿Un futuro en la saga «Fast & Furious»?
Los rumores sobre la incursión de Ronaldo en el cine ya causan revuelo en Hollywood. La estrella de acción Vin Diesel avivó las especulaciones al sugerir que el delantero portugués podría unirse al universo «Fast & Furious» en la última entrega, titulada «Fast Forever».
Según rumores, el futbolista está abierto a actuar y ya ha manifestado su interés en entrevistas. Aunque sigue marcando goles en la Liga Profesional de Arabia Saudí, cada vez dedica más atención a su legado fuera del campo. Un cameo junto a Diesel podría ser el primer paso para aprovechar su perfil global tras colgar las botas.
- AFP
Inauguración del estudio cinematográfico UR•MARV
Más allá de la actuación, Ronaldo ya se posiciona como una figura clave detrás de las cámaras. En abril de 2025 anunció UR•MARV, su propio estudio independiente, en colaboración con el director británico Matthew Vaughn. Su objetivo es unir deporte y narrativa con tecnología innovadora para ofrecer contenidos de acción de alta calidad a un público global.
Su alianza ya ha financiado dos películas de acción. «Es un capítulo emocionante», afirmó Ronaldo. Vaughn lo llamó «un superhéroe de la vida real».