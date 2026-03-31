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Cristiano Ronaldo doesn’t need Ryan Reynolds to achieve Hollywood dream! Stunning Wrexham move for CR7 ruled out despite movie star ambition
El «GOAT» portugués, Ronaldo, aún no ha fijado una fecha para su retirada
Ronaldo tiene ahora 41 años y está empezando a plantearse qué hará cuando llegue el día en que cuelgue definitivamente las botas con las que ha batido tantos récords. Se considera poco probable que se dedique a los puestos directivos, a pesar de contar con una amplia experiencia que transmitir, y se considera que convertirse en propietario de un club sería una transición más realista.
El cinco veces ganador del Balón de Oro no ha fijado ninguna fecha para su retirada, y muchos apuestan por que seguirá jugando hasta mediados de los 40 y más allá. Con un lucrativo contrato con el Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudí que expira en 2027, es posible que busque un nuevo reto en ese momento.
En el Wrexham se están elaborando planes ambiciosos, ya que los Red Dragons apuntan a la Premier League, y Ronaldo encajaría perfectamente en su serie documental. Además, en el hipódromo de SToK tendría la oportunidad de hablar sobre oportunidades como actor de superproducciones con Reynolds, la estrella de Deadpool.
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¿Podría Ronaldo perseguir su sueño de Hollywood con el Wrexham?
El exinternacional galés Chester no está convencido de que el fichaje llegue a concretarse, y ha declarado a Fruity King: «Cristiano Ronaldo está en la cima de su fama y, teniendo en cuenta todo el éxito que ha tenido en el campo de fútbol, si quisiera probar suerte en Hollywood, no creo que tuviera que ir a Wrexham para lograrlo, pero nunca se sabe.
«Wrexham no está lejos de Manchester, una zona que él conoce bien, así que nunca se puede decir nunca. ¡Sería algo que sin duda nos sorprendería a mí y a la mayor parte del mundo si Ronaldo fuera a Wrexham!».
El ganador de la Copa del Mundo Frank Leboeuf ha afirmado anteriormente que Ronaldo podría estar abierto a un cambio así. El exdefensa del Chelsea dijo: «Creo que Ronaldo es lo suficientemente inteligente como para fichar por el Wrexham al final de su carrera y protagonizar una bonita película de Hollywood. ¿Por qué no?
«Si le encanta el fútbol y quiere jugar en el Wrexham, pero al mismo tiempo está pensando en convertirse en un fantástico actor de Hollywood, me parece bien. Me encanta la ambición. Ronaldo tiene un carácter increíble, así que sería genial para el Wrexham».
Se cree que el Wrexham intentará fichar al internacional galés Wilson
Aunque fichar a Ronaldo se considera una quimera, se barajan otros posibles fichajes para el Wrexham. Si logran ascender a la Premier League, en el próximo mercado de fichajes se buscará incorporar a jugadores de mayor trayectoria.
Uno de ellos es el actual centrocampista internacional de Gales Harry Wilson, natural de Wrexham, que quedará libre cuando expire su contrato con el Fulham este verano.
Chester añadió: «¿Podría el Wrexham fichar a Harry Wilson si consigue ascender a la Premier League? Creo que eso dependería de las ganas que tenga Harry de jugar en el Wrexham.
«Creo que solo tiene 29 años y, dada la forma en la que ha estado esta temporada, creo que su talento siempre ha sido incuestionable, y siempre ha tenido cesiones exitosas y ahora una etapa exitosa en el Fulham en general.
«Pero esta temporada en particular, parece haber madurado mucho en cuanto a su producción de goles y asistencias, y eso es de vital importancia para Gales también en ese aspecto. Creo que, como futbolista, estar en esa racha de forma a una edad en la que probablemente no se le considere pasado de moda y con un contrato libre además, imagino que Harry tiene muchas opciones disponibles.
«Estoy seguro de que tendrá opciones, ya sea quedarse en el Fulham o irse a otro sitio y ver qué oportunidades se le presentan. Imagino que el Wrexham, obviamente, le preguntará si quiere subir de categoría».
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Impulso hacia el ascenso: los Red Dragons apuntan a la Premier League
El Wrexham lucha por una plaza en los play-offs de la Championship a medida que la temporada 2025-26 llega a su fin. El equipo de Phil Parkinson ocupa la séptima posición en la clasificación a falta de siete jornadas. Si logran el cuarto ascenso consecutivo, los sueños de fichar a jugadores de la talla de Wilson y Ronaldo podrán empezar a hacerse realidad.