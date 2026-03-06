Cristiano Ronaldo advirtió que la unión de Lionel Messi con el Inter Miami sería «extraña», mientras que su excompañero en el Manchester United insta a la estrella del Al-Nassr a continuar la rivalidad en la MLS

Ronaldo, a quien le ha costado mucho ganar títulos importantes en Oriente Medio a pesar de haber añadido dos Botas de Oro más a su envidiable palmarés, recientemente se declaró en huelga para protestar por la distribución de los fondos de traspasos entre los clubes controlados por el PIF.

Desde entonces ha vuelto a la acción, pero ha sufrido una inoportuna lesión. Siguen las especulaciones sobre lo que le deparará el verano a Ronaldo, tras participar en otra fase final del Mundial. Su lucrativo contrato con el Al-Nassr está vigente hasta 2027.

Se dice que hay cláusulas de rescisión en ese acuerdo, y se baraja la posibilidad de un regreso a Europa o un nuevo comienzo en Estados Unidos. Muchos se han apresurado a sugerir que otro legendario exjugador del Manchester United con el dorsal número 7, el ex capitán de Inglaterra Sir David Beckham, podría llegar a un acuerdo extraordinario que uniría a Ronaldo y Messi en el sur de Florida.

A muchos aficionados de todo el mundo les encantaría ver a dos grandes de todos los tiempos competir en el mismo equipo antes de que llegue el día en que cuelguen las botas por última vez, pero no todo el mundo se aferra a ese sueño.