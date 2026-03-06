Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo advirtió que la unión de Lionel Messi con el Inter Miami sería «extraña», mientras que su excompañero en el Manchester United insta a la estrella del Al-Nassr a continuar la rivalidad en la MLS
Rumores sobre traspasos: cláusula de rescisión en el contrato de Ronaldo con el Al-Nassr
Ronaldo, a quien le ha costado mucho ganar títulos importantes en Oriente Medio a pesar de haber añadido dos Botas de Oro más a su envidiable palmarés, recientemente se declaró en huelga para protestar por la distribución de los fondos de traspasos entre los clubes controlados por el PIF.
Desde entonces ha vuelto a la acción, pero ha sufrido una inoportuna lesión. Siguen las especulaciones sobre lo que le deparará el verano a Ronaldo, tras participar en otra fase final del Mundial. Su lucrativo contrato con el Al-Nassr está vigente hasta 2027.
Se dice que hay cláusulas de rescisión en ese acuerdo, y se baraja la posibilidad de un regreso a Europa o un nuevo comienzo en Estados Unidos. Muchos se han apresurado a sugerir que otro legendario exjugador del Manchester United con el dorsal número 7, el ex capitán de Inglaterra Sir David Beckham, podría llegar a un acuerdo extraordinario que uniría a Ronaldo y Messi en el sur de Florida.
A muchos aficionados de todo el mundo les encantaría ver a dos grandes de todos los tiempos competir en el mismo equipo antes de que llegue el día en que cuelguen las botas por última vez, pero no todo el mundo se aferra a ese sueño.
Ronaldo explicó por qué sería «raro» mudarse a Miami para reunirse con Messi.
Cuando se le preguntó si le gustaría ver una unión espectacular, la antigua estrella de la MLS Rossi, en declaraciones a GOAL en colaboración con BetVictor Online Casino, respondió: «No quiero verlo. No quiero ver juntos a Messi y Ronaldo. Sería un poco extraño. Que sigan separados. Si Ronaldo quiere jugar en Estados Unidos, que lo pongan en... ¿qué otro equipo hay en Florida? Orlando. Así al menos podrían tener una buena rivalidad allí».
Rossi también ha sugerido que un destino en Los Ángeles, cerca de la industria cinematográfica de Hollywood, le vendría «mejor» a Ronaldo que Miami. Está convencido de que CR7 prolongará su carrera como jugador hasta la temporada 2026-27 o más allá.
Al ser preguntado sobre cuánto tiempo puede seguir jugando el cinco veces ganador del Balón de Oro, Rossi respondió: «Ronaldo desafía a la ciencia, ¿no? Pero estoy seguro de que llegará un momento en el que colgará las botas y será una de las mejores carreras que nadie haya tenido jamás. Así que creo que debemos seguir disfrutando de jugadores como él y Messi, que siguen jugando a una edad avanzada y aún a un buen nivel. Porque nunca se sabe cuándo será el último partido».
Huelga: Por qué no sorprende la frustración de Ronaldo en Arabia Saudí
Rossi ha sido testigo de cerca de la incansable búsqueda de la perfección de Ronaldo durante el tiempo que pasaron juntos en Old Trafford. No le sorprende demasiado ver a un personaje tan apasionado expresar su frustración en Arabia Saudí, ya que el mejor jugador portugués de todos los tiempos no acepta de buen grado ser el segundo mejor.
Rossi añadió: «Es su ADN, ¿no? Su ADN es ganar, hacer todo lo posible para conseguirlo. Cuando no lo consigue, se frustra mucho. Y escucha, sus compañeros de equipo pueden interpretarlo de una manera determinada. Escucha, voy a seguir sus frustraciones e intentar ser mejor. O, ya sabes, hay gente que se lo toma como algo personal.
Pero a él nunca le ha importado lo que los demás piensen de él. O nunca le ha importado realmente si la gente lo sigue o no. Pero tiene un historial de victorias, de marcar un millón de goles por temporada. Así que todo lo que hace siempre ha sido beneficioso para el equipo, porque el equipo gana. Así que ya veremos. Las cosas no han cambiado desde que tenía 17 años hasta ahora que tiene 41. Así que no creo que vaya a hacer nada diferente».
Pastoreo de cabras: ¿Serán Ronaldo y Messi compañeros de equipo algún día?
Ronaldo nunca se ha disculpado por quién o qué es, por lo que no cambiará su forma de ser en un futuro próximo. Soloexige lo mejor de sí mismo y de aquellos con los que trabaja, tanto dentro como fuera del campo. Es posible que vuelvaa cruzarse con Messi en algún momento, pero aún está por ver si alguna vez llegarán a ser compañeros de equipo.
