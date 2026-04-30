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Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Cristiano Ronaldo admite que «se acerca el final de su carrera» mientras el Al-Nassr se acerca a conquistar la Liga Profesional Saudí

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Nasr FC vs Al Ahli
Al Ahli
1ª División
Portugal
World Cup

Cristiano Ronaldo admite que el final de su carrera se acerca. A sus 41 años, el astro portugués sigue liderando al Al-Nassr en su búsqueda de títulos, pero reconoce que su etapa en la élite llega a su fin.

  • Ronaldo reflexiona sobre su larga carrera

    El ídolo portugués alcanzó otro hito al marcar su gol 970 como profesional en la victoria 2-0 del Al-Nassr sobre el Al-Ahli a mediados de semana, pero admitió que le preocupa el paso del tiempo. La antigua superestrella del Manchester United y del Real Madrid habló tras el partido sobre su futuro y cuánto tiempo más podrá mantener su nivel de élite.

    En declaraciones a CanalGoatBr, el luso explicó su motivación a los 41 años: «Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y la que viene. Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, aunque me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho».


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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un viaje «magnífico» por Europa y Asia

    Con cinco Balones de Oro y la misma cantidad de Champions, Ronaldo tiene una carrera que pocos igualan. Desde sus inicios en el Sporting de Lisboa hasta sus récords en Manchester United, Real Madrid y Juventus, el veterano delantero se muestra satisfecho con el legado que deja.

    Al repasar su carrera, asegura que quiere irse por todo lo alto y no desaparecer poco a poco: «Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles… pero, sobre todo, se trata de ganar. Y realmente queremos ganar la liga».


  • El Al-Nassr está a un paso de ganar un título nacional.

    Desde su llegada a la Liga Profesional Saudí en 2023, Ronaldo busca su primer título de liga en Oriente Medio. La espera podría acabar pronto: el Al-Nassr lidera la tabla con ocho puntos de ventaja. Aunque el Al-Hilal tiene un partido menos, el impulso está del lado del equipo de Riad tras su última victoria.

    La influencia de Ronaldo resulta decisiva: a sus 40 años sigue desafiando el declive físico. Su gol 970 demuestra que su instinto goleador permanece intacto y mantiene al equipo rumbo a un título histórico que sumaría a su extensa vitrina.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Los objetivos finales para 2026

    Aunque ganar la Liga Profesional Saudí es su prioridad inmediata, el capitán portugués ya piensa en el Mundial. A finales de año podría despedirse de la selección como uno de los mejores jugadores de la historia, y quizá lo haga con su primer título de liga en Arabia Saudí.