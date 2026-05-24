El excentrocampista y exentrenador del Tottenham, Hoddle, criticó con dureza a Romero tras conocerse las imágenes grabadas en Argentina.

«Lo llevaría al aeropuerto y le diría que no vuelva», afirmó Hoddle, según cita el Daily Mail. «Eso resume su egoísmo. No puede ser capitán y actuar así. Si fuera por su familia, bien, pero si vuelve solo para ver un partido, que se quede en Argentina y que le paguen todo lo que puedan».

Sheringham, también crítico, afirmó que el capitán debía quedarse con el grupo: «Es el partido más importante de la historia del club. Sin el capitán, el mensaje es malo; es una falta de disciplina».

“¿Cómo se le ocurre? ¿Está bien que me vaya a Argentina porque el club de mi infancia juega un partido importante? ¡Ni lo pienses! Te necesito en el vestuario apoyando a tus compañeros. No puedo creer que lo haya preguntado, ni que le hayan dejado irse. Eso sienta un precedente”.