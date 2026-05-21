Cristian Romero criticado por su «terrible» decisión de perderse el partido decisivo del Tottenham para verlo en Argentina

El central se lesionó la rodilla en la derrota 1-0 contra el Sunderland el mes pasado, en el debut de Roberto De Zerbi. Aunque no puede jugar, su liderazgo se cuestiona por viajar a Argentina justo cuando el Tottenham se juega la permanencia.

A pesar de su lesión, Romero se había mantenido visible en la banda e incluso celebró el gol de Mathys Tel ante el Leeds United. Sin embargo, el jugador de 28 años ha viajado a Argentina para ver la final entre Belgrano y River Plate, justo cuando el Tottenham lucha por evitar el descenso a la segunda división inglesa.