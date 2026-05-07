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Cristian Chivu recibe una oferta de renovación con un importante aumento salarial tras el título de la Serie A del Inter
Una temporada de debut histórica y llena de satisfacciones
Tras ganar el Scudetto en su primera temporada, la directiva quiere renovar al técnico de 45 años con un contrato más largo que refleje su nuevo estatus entre la élite de los entrenadores europeos.
Su éxito es notable: llegó el verano pasado, a pocos días del Mundial de Clubes, heredó una plantilla sin títulos y la convirtió en la nueva dominadora del fútbol italiano.
- AFP
Nuevas condiciones y un aumento salarial considerable
Según la Gazzetta dello Sport, el Inter ha ofrecido a Chivu renovar hasta 2028, añadiendo un año a su contrato y garantizando estabilidad para construir un nuevo ciclo ganador en Milán.
El Inter refuerza su compromiso con un notable aumento salarial: de 2,1 a 3 millones de euros anuales.
La visión a largo plazo de Marotta para Chivu
El presidente del Inter, Beppe Marotta, ha elogiado públicamente el trabajo de Chivu en su breve mandato y ha reiterado su deseo de que se quede muchos años. Esta nueva oferta de contrato demuestra que el club respalda con hechos el proyecto del técnico rumano.
- AFP
De la cantera a la final de la Coppa Italia
El ascenso de Chivu a la cima del fútbol italiano ha sido rápido. Antes de dirigir 13 partidos al Parma en 2025, su experiencia como técnico se reducía a roles en la cantera del Inter entre 2018 y 2024. Pasó de formar jóvenes a guiar superestrellas con naturalidad.
Con el Scudetto recién conquistado, no tiene tiempo para relajarse: prepara la final de Copa Italia ante la Lazio el miércoles. Ganar ese duelo le daría el doblete nacional, reforzaría su legado en el club y haría inevitable su renovación.