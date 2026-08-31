Cristian Chivu pide paciencia con los nuevos John Stones y Curtis Jones mientras el Inter supera por la mínima al Cagliari

El Inter sumó dos victorias en sus dos primeros partidos del inicio de la nueva temporada de la Serie A, pero el triunfo por 1-0 sobre el Cagliari estuvo muy lejos de la plácida tarde que Chivu había imaginado. En las primeras semanas de la temporada, el foco ha recaído inevitablemente sobre los fichajes estrella del verano del club. Stones y Jones, llegados desde el Manchester City y el Liverpool, respectivamente, representan un cambio significativo en la estrategia de fichajes. Sin embargo, ninguno de los dos fue titular en el partido de Cerdeña, ya que Chivu optó por utilizarlos como suplentes en la segunda parte para ayudar a gestionar su estado físico.

Chivu explicó el motivo de su integración escalonada en el primer equipo, destacando los diferentes estilos de juego a los que se están adaptando actualmente. "Los nuevos jugadores acaban de llegar. Jugar en ciertos campos y con un determinado nivel de presión es su pan de cada día", dijo Chivu. "Sin embargo, Stones necesita recuperar la forma física y Jones necesita adaptarse a nuestro juego. Su actitud no admite críticas; son dos jugadores ejemplares y estamos contentos de tenerlos".