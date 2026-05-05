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¿Crisis en el Real Madrid? Kylian Mbappé y Antonio Rüdiger, implicados en enfrentamientos en el vestuario antes del Clásico
Rüdiger provoca un enfrentamiento en el vestuario
En abril surgieron los primeros problemas: el veterano defensa Rüdiger protagonizó una acalorada discusión con un compañero en las instalaciones de entrenamiento del club.
Según The Athletic, el central alemán inició el enfrentamiento, lo que desestabilizó aún más a una plantilla ya conmocionada por su eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich.
Aunque el defensa se disculpó e invitó a la plantilla y a sus familias a una comida de equipo, el incidente dejó un ambiente tenso para las últimas semanas de la temporada.
Aun así, el club no le impuso sanción formal, aunque el tema sigue comentándose mientras se preparan para un delicado viaje a Cataluña.
- AFP
Mbappé se enfrenta al cuerpo técnico
La tensión no se limita a la plantilla: Mbappé discutió con un miembro del cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa. El francés reaccionó airadamente durante un ejercicio de entrenamiento en el que dicho asistente le señaló fuera de juego.
Según se informa, Mbappé usó «términos insultantes», aumentando la fricción entre la superestrella y el cuerpo técnico.
Este incidente se suma a los rumores sobre un deterioro de la relación entre Mbappé y el cuerpo técnico, tras la frustración mostrada por el jugador en una reciente sustitución.
Un controvertido viaje de recuperación desata la indignación
La decisión de Mbappé de viajar a Italia y Cerdeña durante su recuperación de una lesión en el tendón de la corva ha generado controversia. Mientras sus compañeros luchaban contra el Espanyol, muchos vieron su escapada como una falta de compromiso en un momento clave para el club. Algunos miembros del cuerpo técnico han criticado en privado al club por no poner límites claros a las actividades del jugador durante su rehabilitación.
Sin embargo, su entorno considera el trato injusto. En un comunicado, sus representantes afirmaron: «Muchas críticas exageran aspectos de una recuperación supervisada por el club y no reflejan el compromiso diario de Kylian con el equipo».
- Getty Images Sport
Arbeloa sigue sin pronunciarse sobre su disponibilidad para el Clásico
Arbeloa restó importancia al asunto: «En su tiempo libre, cada jugador hace lo que cree mejor y yo no me meto».
Además, aclaró que «toda la planificación relativa a los jugadores lesionados está supervisada y gestionada por el cuerpo médico del Madrid, que es quien decide cuándo deben acudir a Valdebebas y cuándo no».
Pese a su respaldo público, informes indican que Arbeloa está molesto en privado con la gestión directiva de la situación. Ahora la duda es si el máximo goleador del club llegará en condiciones al decisivo partido del domingo en el Camp Nou.