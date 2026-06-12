¡Crisis en el mercado de fichajes del Wolves! Kieran Trippier amenaza con abandonar el acuerdo con el Molineux tras la sorprendente destitución de Rob Edwards

Según Sky Sports, Trippier duda sobre su fichaje por el Wolverhampton tras el cese de Edwards. El lateral, de 35 años, se incorporó al club de la Championship la semana pasada y fue presentado el lunes como uno de los principales refuerzos del verano. El papel de Edwards en el traspaso fue fundamental. El exinternacional inglés se decantó por el Wolverhampton tras confiar en la visión del técnico, ahora el proyecto está en el aire.

El lateral, que llegó libre del Newcastle, se lo comunicó alguien externo al club el jueves por la mañana y ahora duda sobre su futuro en los ‘wolves’ con un nuevo técnico.