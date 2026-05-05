¿Crisis en el AC Milan? Massimiliano Allegri reúne de urgencia al plantel ante el riesgo de quedarse sin Champions

El entrenador destacó el gran esfuerzo de la plantilla. Allegri recordó al vestuario que llevan diez meses trabajando con seriedad e intensidad y que todos deben completar el camino y alcanzar los objetivos. Su discurso, más allá de la táctica, subrayó la responsabilidad de representar al club. Les exigió dar la vuelta a la situación por ellos mismos, por la camiseta y por la afición. Los hinchas desplazados a Reggio Emilia animaron sin pausa desde el primer pitido, mostrando su descontento solo al final del partido.