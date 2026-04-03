¿Crisis de Neymar? El entrenador del Santos, Cuca, está furioso porque la superestrella ha recibido una sanción «innecesaria» antes del gran partido contra el Flamengo

El entrenador del Santos se mostró visiblemente molesto por la falta de disciplina de su jugador estrella, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del próximo partido en Río de Janeiro. Cuca insistió en que el veterano delantero debería haber mantenido la calma para evitar que el árbitro le sacara tarjeta, a pesar de las provocaciones en el campo.

Según cita UOL, Cuca dijo: «Si miras la jugada, recibe un empujón por detrás de un jugador, luego de otro. Se lanzó a por él, un jugador del Remo se le echó encima y le hizo una entrada; en el calor del momento, creo que podría haber sido más prudente. Pero el árbitro decidió actuar de otra manera y le sacó la tarjeta. Es un jugador que se dejó llevar por el calor del momento, es impulsivo, pero en mi opinión, podría haber evitado esa tarjeta.

«Tenemos que planificar cómo vamos a jugar el partido del domingo; es una pena perder a Neymar. Estaba justo a mi lado, no creo que tuviera que sacarle la tarjeta, podría haber controlado el partido. De todos modos, acabó recibiendo la tarjeta y se perderá un partido importante».