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¿Crisis de Neymar? El entrenador del Santos, Cuca, está furioso porque la superestrella ha recibido una sanción «innecesaria» antes del gran partido contra el Flamengo
Una actuación emblemática empañada por la irritabilidad
La contribución decisiva de Neymar se vio empañada por una falta de disciplina en el minuto 86, tras un acalorado enfrentamiento con Diego Hernández, del Remo. La superestrella brasileña reaccionó de forma agresiva a una dura entrada de Hernández, lo que desencadenó un altercado en el terreno de juego que obligó al árbitro Savio Pereira Sampaio a mostrarle una tarjeta amarilla por conducta antideportiva. Antes de esta amonestación, el número 10 había sido el jugador más destacado del partido, proporcionando una asistencia milimétrica para el primer gol de Thaciano y desempeñando un papel fundamental en la jugada previa al segundo gol de Moisés.
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Cuca lamenta una tarjeta amarilla que se podría haber evitado
El entrenador del Santos se mostró visiblemente molesto por la falta de disciplina de su jugador estrella, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del próximo partido en Río de Janeiro. Cuca insistió en que el veterano delantero debería haber mantenido la calma para evitar que el árbitro le sacara tarjeta, a pesar de las provocaciones en el campo.
Según cita UOL, Cuca dijo: «Si miras la jugada, recibe un empujón por detrás de un jugador, luego de otro. Se lanzó a por él, un jugador del Remo se le echó encima y le hizo una entrada; en el calor del momento, creo que podría haber sido más prudente. Pero el árbitro decidió actuar de otra manera y le sacó la tarjeta. Es un jugador que se dejó llevar por el calor del momento, es impulsivo, pero en mi opinión, podría haber evitado esa tarjeta.
«Tenemos que planificar cómo vamos a jugar el partido del domingo; es una pena perder a Neymar. Estaba justo a mi lado, no creo que tuviera que sacarle la tarjeta, podría haber controlado el partido. De todos modos, acabó recibiendo la tarjeta y se perderá un partido importante».
Las esperanzas de clasificarse para el Mundial se ven mermadas
La suspensión tiene un peso considerable más allá de la clasificación de la liga, ya que Neymar está luchando actualmente por asegurarse un puesto en la selección brasileña de Carlo Ancelotti de cara al próximo Mundial. Una actuación destacada en el Maracaná habría sido una prueba perfecta ante el seleccionador italiano, pero este último desliz disciplinario puede suscitar dudas sobre su temperamento.
Cuca añadió: «Es un jugador muy importante que, en dos destellos de brillantez hoy, ha dejado a dos jugadores solo ante la portería y ha sido crucial para nosotros. [Neymar] está bastante resentido, para él sería un partido muy importante contra el Flamengo. Pero sigue siendo importante para nosotros, aunque él no juegue».
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La supervivencia del Maracaná sin su icono
El Santos debe viajar ahora para enfrentarse al Flamengo sin su jugador más creativo, lo que supone una enorme presión para Cuca a la hora de encontrar una solución táctica frente a uno de los grandes de la liga en el Maracaná. El Peixe, que actualmente ocupa el decimotercer puesto, se encuentra a cuatro puntos del Flamengo, sexto clasificado, y ya a doce puntos del líder, el Palmeiras, por lo que conseguir un buen resultado en Río es fundamental para evitar quedarse aún más rezagado en la clasificación de la Serie A.