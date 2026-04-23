Según Mundo Deportivo, los primeros exámenes realizados el miércoles por la noche indican que el delantero de 18 años sufre un desgarro en el muslo.
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¡Crisis de lesiones para el Barcelona y la selección española! Lamine Yamal se enfrenta al peor escenario de cara al Mundial
Según los informes, la baja podría durar hasta seis semanas.
Yamal estará de baja al menos cinco o seis semanas, quizá más si la recuperación se retrasa. Esto lo margina del resto de la temporada nacional y pone en riesgo su presencia en el Mundial. El jueves se someterá a nuevas pruebas.
A siete semanas del inicio del torneo en EE. UU., Canadá y México, España debutará contra Cabo Verde el 15 de junio, cuatro días después del partido inaugural entre México y Sudáfrica.
- AFP
Yamal se lesiona tras transformar un penalti
Yamal sufrió una extraña lesión ante el Celta de Vigo. En el minuto 40, el jugador de 18 años marcó de penalti, ventaja que resultó definitiva. En vez de celebrarlo, señaló al banquillo y se tumbó en el césped, mientras sus compañeros, desconcertados, lo rodeaban.
El cuerpo médico lo atendió y, visiblemente afectado, se retiró cojeando hacia el túnel. Lo reemplazó Roony Bardghji.
Si se pierde el tramo final, el Barça aún mantendría su ventaja sobre el Real Madrid, pero quedan varios duelos clave antes de asegurar el segundo título de LaLiga, incluido el Clásico de mayo.