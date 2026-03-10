Antes del partido de ida de los octavos de final del FC Bayern München contra el Atalanta Bergamo, los tres exprofesionales, en su calidad de expertos de Amazon Prime Video, comentaron la gran responsabilidad que tenía Jonas Urbig al sustituir a Neuer, lesionado de nuevo, y no dejaron de elogiar al que durante muchos años ha sido el número uno del campeón alemán y de la selección nacional.
«Creo que se le valora demasiado poco»: los campeones del mundo alaban a Manuel Neuer y lo comparan con Lionel Messi
«Cada vez que encajas un gol, tienes la sensación de que Manuel Neuer lo habría parado. El legado de Manuel Neuer es realmente impresionante», intervino Kramer en la conversación al borde del campo. Hummels respondió: «Son las huellas más grandes que puedes seguir, en la posición de portero a nivel mundial».
Según Kramer, «se valora muy poco» que Neuer cumpla 40 años a finales de marzo y siga rindiendo a tan alto nivel. «Para mí, es el Messi de los porteros. Lleva más de 20 años siendo el número uno del mundo bajo los palos».
Neuer revolucionó el juego de los porteros a lo largo de su dilatada carrera, sobre todo por sus cualidades con el balón. Por eso, Höwedes recordó sus inicios en el Schalke 04, donde Neuer aún no había demostrado ser un portero participativo. «Cuando me convertí en profesional, Manu todavía era el número dos detrás de Frank Rost. Siempre jugaba en el campo como defensa derecho. ¿Crees que notabas alguna diferencia? Técnicamente, como todos sabemos, era simplemente muy bueno», afirmó.
Hummels añadió: «Era el único portero con el que había jugado que pensaba como un jugador de campo en determinadas situaciones. Crea espacios como un jugador de campo. Pero tampoco quiero exagerar: no habría podido jugar como jugador de campo en la Bundesliga». El propio Neuer declaró recientemente a France Footballque también podría haber seguido una carrera profesional fuera de la portería: «En un equipo de tercera división que juega al control del balón, por ejemplo, habría sido posible».
Hummels cuenta una curiosa anécdota sobre Neuer: «Entonces te dispara».
Para Hummels, sin embargo, no hay duda de que su compañero de muchos años en la selección alemana y durante algunos años en el FC Bayern «es el mejor portero de todos los tiempos». Subrayó: «Solo cuando se retire se verá realmente lo bueno que era. Y lo que ha contribuido a todos los títulos ganados en los últimos años».
En el transcurso de sus elogios, el trío también habló de recuerdos comunes con Neuer. Cuando Kramer, con una amplia sonrisa, le preguntó a Hummels si alguna vez había intentado superar al portero, este confesó: «Por desgracia, lo he intentado muchas veces. Después de eso, creo que hice el sprint más rápido de mi carrera. Porque, si le pasas por encima, ya lo sabes, él te persigue con el balón y te derriba. Es una medida educativa».
Según Kramer, la presencia de Neuer influye sobre todo en los delanteros rivales. «Solo diré: final del Mundial de 2014. Higuaín marca contra cualquier otro portero del mundo. Y como está Neuer, dispara 20 metros fuera». El argentino falló estrepitosamente a mediados de la primera parte la oportunidad de adelantarse en el marcador y desperdició una ocasión clara ante Neuer. A continuación, Hummels recordó los dos penaltis que ha marcado contra Neuer en su carrera con el BVB.
«Las dos veces en la Copa DFB, una en semifinales y otra en la final. La portería es pequeña. El de la final entró. El de la semifinal no. Pero yo diría que ese fue mejor tirado que el de la final. Ahí tuve mucha suerte. Cuando lo tienes delante, es toda una experiencia», dijo el exdefensa central: «Tiene tanto carisma que ni siquiera te crees que puedas marcar».
¿Fin de carrera en verano? El futuro de Neuer está en el aire: Urbig está listo para tomar el relevo.
Mientras tanto, el futuro de Neuer es una incógnita. Aún no se sabe si renovará su contrato, que expira en verano. El capitán del Bayern ha tenido que lidiar con varias lesiones esta temporada. Contra el Gladbach, al igual que tres semanas antes contra el Bremen, sufrió una rotura fibrilar y fue sustituido por Urbig en el descanso, por lo que tampoco estuvo en la convocatoria para el partido en Bérgamo.
«Cumplirá 40 años en marzo», dijo Eberl después, «y por eso nos alegramos de tener a Jonas y a Ulle (Sven Ulreich; nota del editor) como buenos porteros suplentes, para poder hacer un cambio en el descanso sin que cambie nada en el partido».
Según Sport Bild, durante el parón internacional y, por tanto, también en torno al 40.º cumpleaños de Neuer, se plantearon conversaciones entre el club y el exguardameta de la selección alemana para aclarar la situación. Si Neuer decidiera poner fin a su carrera, Urbig podría seguir definitivamente sus pasos. El FCB fichó al jugador de 22 años a principios de 2025 procedente del 1. FC Köln y, desde entonces, lo ha formado cuidadosamente a la sombra de Neuer. Urbig ha tenido algunas oportunidades esporádicas desde entonces, y recientemente ha tenido que jugar varios partidos seguidos debido a la baja por lesión de Neuer.
