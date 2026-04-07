Al ser preguntado por la jugada, Kompany declaró tras el pitido final en Prime Video: «Ha sido la primera vez que me he encontrado con él. Creo que Vini debe seguir siendo como es. Por mi parte, cuenta con todo mi apoyo. Da totalmente igual si se trata de un jugador rival o no».

Vinicius ha sido objeto de críticas en repetidas ocasiones en el pasado debido a su comportamiento, en ocasiones extremadamente provocador, sobre el terreno de juego. Las discusiones con jugadores rivales, entrenadores o incluso árbitros, así como las poses de celebración justo delante de las gradas del equipo contrario, son habituales en el jugador de 25 años.

Sin embargo, según Kompany, «a veces se necesitan jugadores así, que sean diferentes. Nosotros también los tenemos y disfrutamos de los éxitos de estos jugadores. En el Bayern, por ejemplo, era Franck Ribéry».

Por supuesto, cada uno puede tener su opinión sobre Vinicius Junior, pero el entrenador muniqués dejó claro que las discusiones «no deben sobrepasar ciertos límites». «Por eso le tengo un gran respeto a Vini. Por supuesto, no quiero que juegue demasiado bien contra nosotros, pero lo humano está por encima del resultado», afirmó el belga.