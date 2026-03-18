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Atalanta BC v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

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Cremonese, oficial: Nicola, destituido; Giampaolo, nuevo entrenador

La abultada derrota por 4-1 en casa ante la Fiorentina ha sido fatal.

La Cremonese toma medidas urgentes: tres puntos la separan del penúltimo puesto, ocupado por el Lecce, a nueve jornadas del final del campeonato. La aventura de Davide Nicola ha llegado a su fin, y Marco Giampaolo regresa para sustituirlo e intentar salvar a los grigiorossi, que atraviesan una crisis y solo han sumado dos puntos en la segunda vuelta. 

¿Conseguirá salvarse la Cremonese? Descúbrelo en nuestras cuotas de descenso. 

  • LA VIGENCIA DEL ACUERDO

    «Se han ultimado los últimos detalles antes de la firma de Giampaolo como nuevo entrenador: acuerdo por un contrato de un año y medio», informa Sky Sport

    No se trata, por tanto, de un acuerdo de pocas semanas, sino de una colaboración hasta finales de 2027, incluso en caso de descenso. 

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  • LA ÚLTIMA EXPERIENCIA DE GIAMPAOLO

    Giampaolo logró mantener al Lecce en la Serie A en la temporada 2024/25, y lo hizo de forma espectacular al conseguir una victoria crucial en la última jornada a domicilio ante la Lazio (1-0, con un gol de Coulibaly), que supuso el descenso del Venezia de Di Francesco. El mismo Di Francesco que hoy entrena precisamente al Lecce y con quien se disputará la permanencia en la Serie A.

  • EL COMUNICADO OFICIAL

    El U.S. Cremonese comunica que ha destituido al señor Davide Nicola de su cargo de entrenador del primer equipo

    El club grigiorosso desea agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico la profesionalidad, el compromiso y la dedicación mostrados en el trabajo diario realizado desde su llegada a Cremona.

    El U.S. Cremonese comunica que ha confiado a Marco Giampaolo el cargo de entrenador del primer equipo.

    Con 345 partidos en la Serie A a lo largo de veinte años de carrera, el técnico de Abruzzo es uno de los más experimentados de la máxima categoría gracias a su trayectoria al frente de Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino y Lecce. Para él se trata de un regreso al equipo gris y rojo tras su paso por la Serie C en la temporada 2014-15.

    La propiedad y el club le dan la bienvenida al nuevo entrenador y le desean mucho éxito en su trabajo.

  • LAS PALABRAS DE NICOLA

    Por su parte, Davide Nicola escribe en una publicación de Instagram: «Hoy concluye mi etapa al frente de la US Cremonese en la Serie A.

    Quiero dar las gracias al club por la oportunidad de dirigir a este equipo en una temporada tan exigente. Ha sido una etapa intensa, afrontada con dedicación y un gran sentido de la responsabilidad.

    Un agradecimiento especial a los jugadores y a todas las personas que trabajan en el club con competencia y pasión.

    Un pensamiento especial va dirigido a los aficionados de la Cremonese, que han apoyado al equipo con cariño y respeto durante toda la temporada.

    Me voy con la convicción de que juntos podríamos haber alcanzado el objetivo.

    Gracias a todos».

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