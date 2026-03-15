Corriere della Sera: «Los dirigentes de la AIA dan la razón al Inter por el penalti no pitado contra el Atalanta»

«Frattesi se adelanta, Scalvini llega tarde y le toca la pierna a Frattesi, pero al ver la imagen, el contacto es realmente muy leve», comentó el experto arbitral Luca Marelli en DAZN. «En el contacto entre Frattesi y Scalvini, Frattesi se adelanta al jugador del Atalanta y se produce un contacto entre los pies. No es una patada propiamente dicha, es una cuestión de sensibilidad y subjetividad. En este contacto, no veo una falta de penalti, no hay una falta de penalti propiamente dicha. Manganiello no había visto nada, estos incidentes no son visibles, es difícil tener certeza de lo que ha ocurrido. Es un episodio subjetivo, interpretable, cuyas opiniones son todas legítimas. Así lo ha decidido el VAR. En mi opinión, es correcto dejar la decisión en el terreno de juego».