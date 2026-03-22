El Inter tropieza en Florencia, frena su carrera por el título y el Milan se acerca, quedando ahora a seis puntos; por otro lado, la Fiorentina ha sumado un punto importante, tanto para la clasificación como, sobre todo, para la moral; tras el 1-1 contra el equipo de Cristian Chivu, hay un mensaje claro para todos los rivales: los viola siguen vivos, continúan alejados de la zona de descenso y encadenan su tercer resultado positivo en la liga (una victoria y dos empates). Los nerazzurri se habían adelantado con un gol de Pio Esposito en el primer minuto del partido; en la segunda parte, Cher Ndour marcó el gol del empate en el minuto 77.
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Córdoba: «El Milan tiene problemas de cohesión en el vestuario; no están lo suficientemente unidos como para luchar por el título»
«ES EL NÁPOLES QUE CONTE QUERÍA AL COMIENZO DE LA TEMPORADA»
Al analizar el partido en los estudios de DAZN, el exdefensa del Inter Iván Ramiro Córdoba explicó por qué, en su opinión, el Nápoles puede ser el verdadero rival del Inter por el título de liga, frente al Milan: «El Nápoles es el equipo más completo y incisivo, el que Conte quería al inicio de la temporada. Veo que el Milan tiene algunos problemas dentro del grupo, no me da la sensación de ser un equipo compacto y cohesionado que vaya a luchar por el título. Evidentemente, hablo desde fuera y no conozco la dinámica interna del vestuario, pero a lo largo de la temporada ha habido algunos episodios que me hacen pensar estas cosas».
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