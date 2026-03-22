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ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Córdoba: «El Inter debe saber que el campeonato vuelve a estar abierto; 6 puntos en 8 partidos son pocos»

La opinión del exdefensa nerazzurro sobre la situación actual del Inter.

El Inter vuelve a quedarse estancado y, por tercer partido consecutivo, no logra encontrar el camino hacia la victoria, tras empatar 1-1 en el Franchi contra la Fiorentina en el partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A.

En los estudios de DAZN, el exdefensa de los nerazzurri Iván Ramiro Córdoba se encargó de comentar la situación actual del club de Viale della Liberazione y realizó las siguientes declaraciones: «Lo importante es que el Inter sea consciente de la situación, de que el campeonato aún está abierto. Con 8 puntos quizá pudieran pensar que estaban tranquilos, pero 6 puntos en 8 partidos son pocos».

  • LAS PALABRAS DE CÓRDOBA

    Córdoba concluye explicando lo que debe hacer el Inter a partir de ahora: «Tendrán que acelerar el ritmo y volver a demostrar lo que han sido capaces de hacer durante el resto de la temporada. Por suerte, hay tiempo para recomponerse y volver a estar unidos tras el parón; claro, hay que rezar para que todos los que se van con la selección regresen ilesos, pero al menos hay tiempo para entender qué hay que mejorar».

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