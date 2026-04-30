Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026: anuncian las fechas del torneo juvenil que se disputará en Catar

La FIFA y el Comité Organizador Local de Catar han anunciado las fechas de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

El torneo se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

Será la segunda de las cinco Copas Mundiales Sub-17 consecutivas que acogerá Catar entre 2025 y 2029.

Como en 2025, todos los encuentros se jugarán en la Aspire Zone, que dispone de varios campos de primera categoría en un complejo de última generación.



