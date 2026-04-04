Copa de Inglaterra: el Arsenal, eliminado por el Southampton, séptimo de la Championship; los resultados de los cuartos de final

Fin de semana de descanso para la Premier League, que volverá a la acción la semana que viene con el primer partido adelantado de la jornada 32, previsto para el viernes 10 de abril entre el West Ham y el Wolverhampton. Hoy, sin embargo, se han disputado en Inglaterra tres de los cuatro cuartos de final de la FA Cup. El primer gran equipo en saltar al campo fue el Manchester City de Pep Guardiola, que se impuso con facilidad al Liverpool en el gran partido del sábado inglés: uncontundente 4-0, con un hat-trick de Haaland y un gol de Semenyo. El Chelsea le endosó siete goles al Port Vale —colista de la League One, la tercera división—; Rosenior realizó una rotación parcial y el equipo marcó con siete goleadores diferentes: Hato abrió el marcador a los dos minutos, luego Joao Pedro y, a tres minutos del descanso, llegó también el gol en propia puerta de Lawrence-Gabriel. En la segunda parte marcaron Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao y Garnacho.



