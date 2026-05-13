Convocatoria de Uruguay para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Uruguay se ha clasificado para el Mundial de 2026 y es una de las selecciones con más éxitos históricos que participarán en la competición.

Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, terminó cuarto en las eliminatorias de CONMEBOL y se aseguró un lugar en la Copa.

Ha disputado 14 Mundiales y lo ganó en 1930 y 1950. Además, disputó las ediciones de 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 y 2022.

En 2022 quedaron eliminados en la fase de grupos y buscan resarcirse. Desde su segundo título en 1950 no vuelven a una final; en 2010 llegaron a semifinales y terminaron cuartos.

¿Cómo le irá en 2026?