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Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL
Harry Sherlock

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Convocatoria de Uruguay para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Uruguay
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Uruguay se ha clasificado para el Mundial de 2026 y es una de las selecciones con más éxitos históricos que participarán en la competición. 

Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, terminó cuarto en las eliminatorias de CONMEBOL y se aseguró un lugar en la Copa. 

Ha disputado 14 Mundiales y lo ganó en 1930 y 1950. Además, disputó las ediciones de 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 y 2022. 

En 2022 quedaron eliminados en la fase de grupos y buscan resarcirse. Desde su segundo título en 1950 no vuelven a una final; en 2010 llegaron a semifinales y terminaron cuartos.

¿Cómo le irá en 2026?

  • TOPSHOT-FBL-ARG-RACING-ESTUDIANTESAFP

    Porteros

    El veterano Fernando Muslera, con más de 130 partidos internacionales y actualmente en el Estudiantes, es el portero de Uruguay. Su presencia en el Mundial sería una sorpresa. 

    Aun así, tiene competencia: Sergio Rochet, su suplente habitual, y el joven Franco Israel, del Torino. 

    Muslera será casi seguro el titular, pero la suplencia se disputa, por si hay lesiones. 

    JugadorClub
    Fernando MusleraEstudiantes
    Sergio RochetInternacional
    Santiago MeleMonterrey
    Cristopher FiermarinDefensa y Justicia
    Franco IsraelTorino
    Paulo Da CostaPeñarol
    Kevin MartínezDanubio
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  • Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Defensas

    José María Giménez, defensa uruguayo de 31 años y capitán de la selección, podría alcanzar los 100 partidos con su país en el Mundial tras brillar en el Atlético de Madrid.

    Ronald Araujo, del Barcelona, es otra pieza clave y, pese a las lesiones, ya volvió a brillar con el Barça.

    Santiago Bueno, del Wolverhampton, confía en que la mala temporada de su equipo no afecte su convocatoria, mientras que Mathias Olivera, del Nápoles, tiene muchas opciones de ser llamado.

    JugadorClub
    José María GiménezAtlético de Madrid
    Matías ViñaRiver Plate
    Matías OliveiraNápoles
    Guillermo VarelaFlamengo
    Ronald AraujoBarcelona
    Sebastián CáceresAmérica
    Joaquín Piquerez Palmeiras
    Santiago BuenoLobos
    José Luis RodríguezVasco da Gama
    Marcelo Saracchi Celtic
    Nicolás MarichalDinamo de Moscú
  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Centrocampistas

    El centro del campo de Uruguay puede ser clave en el torneo. Federico Valverde, en gran forma con el Real Madrid, será fundamental, mientras que Manuel Ugarte, del Manchester United, rinde mejor con la selección que con su club.

    Rodrigo Bentancur, del Tottenham, suma más de 70 partidos con Uruguay pero está lesionado desde enero. Si se recupera a tiempo, podría jugar.

    Los jugadores del Flamengo Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz muestran gran compenetración, y el primero podría reemplazar a Bentancur si no llega en óptimas condiciones. 

    JugadorClub
    Federico ValverdeReal Madrid
    Manuel UgarteManchester United
    Giorgian de ArrascaetaFlamengo
    Nicolás de la CruzFlamengo
    Maximiliano AraujoSporting CP
    Emiliano MartínezPalmeiras
    Nicolás FonsecaOviedo
    Juan Manuel SanabriaReal Salt Lake
    Rodrigo BentancurTottenham Hotspur
    Nahitan NándezAl-Qadsiah
    Lucas TorreiraGalatasaray
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-URUAFP

    Atacantes

    Por primera vez en años, Uruguay no podrá contar con Luis Suárez ni con Edinson Cavani, ya que ambos se han retirado de la selección.

    Sin ellos, Darwin Núñez, autor de 13 goles en 36 partidos internacionales, debe liderar el ataque.

    Aun así, no hay un reemplazo claro para dos de los mejores de la historia uruguaya. Facundo Pellistri, formado en el Manchester United y ahora en el Panathinaikos, aportará desborde desde las bandas mientras Bielsa busca alternativas tras la ausencia de estos referentes.

    JugadorClub
    Darwin NúñezAl-Hilal
    Facundo PellistriPanathinaikos
    Brian RodríguezAmérica
    Facundo TorresAustin FC
    Agustín CanobbioFluminense
    Rodrigo AguirreUANL
    Federico ViñasOviedo
    Agustín ÁlvarezMonza
    Luciano RodríguezNeom
    Cristian OliveiraGremio
    Ignacio LaquintanaHuesca
  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Las estrellas de Uruguay

    El jugador más destacado de Uruguay es, sin duda, Federico Valverde. Este centrocampista ha participado en 20 goles en 42 partidos con el Real Madrid y se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del fútbol actual.

    Fernando Muslera, portero experimentado, ha vivido de todo. José María Giménez y Ronald Araújo forman una sólida pareja de centrales. 

    Si recupera su mejor nivel, Rodrigo Bentancur aporta equilibrio en la contención. La presión recae sobre Darwin Núñez, quien debe reemplazar a Suárez y Cavani. Si marca con regularidad, Uruguay podría aspirar a la gloria por primera vez en 76 años.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Uruguay para el Mundial de 2026

    Muslera será casi seguro el portero de Uruguay. 

    Giménez y Araujo, si está en forma, formarán pareja en el centro de la defensa, mientras que Nahitan Nández puede actuar como lateral derecho. 

    Valverde y Bentancur conforman un dúo sólido en el medio, aunque Uruguay espera la plena recuperación del segundo; de lo contrario, Ugarte está listo para reemplazarlo.

    Núñez liderará el ataque mientras Uruguay busca superar un grupo complicado que incluye a España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

    Once inicial previsto (4-3-3): Muslera; Varela, Giménez, Araujo, Oliveira; Bentancur, Valverde, de Arrascaeta; Pellistri, Núñez, Rodríguez.