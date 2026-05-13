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Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Convocatoria de Suiza para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Switzerland
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección suiza para el Mundial de la FIFA 2026

Tras un bache entre 1970 y 1990, Suiza ha sido habitual en los Mundiales y se ha clasificado para el torneo de Norteamérica tras una sólida fase de clasificación.

En un grupo con Kosovo, Eslovenia y Suecia, los suizos terminaron invictos tras seis partidos, ganaron cuatro y marcaron 14 goles, suficiente para liderar con tres puntos de ventaja. Ahora enfrentarán a la anfitriona Canadá, a Catar y a Bosnia y Herzegovina.

Su mejor actuación fueron los cuartos de final en 1934 y 1954. Cayeron en octavos en los tres últimos Mundiales, pero con veteranos y jóvenes talentos, Suiza podría dar la sorpresa en la fase eliminatoria, aunque Xherdan Shaqiri, Yann Sommer y Haris Seferovic ya se retiraron de la selección.

Con Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez y Granit Xhaka como referentes, el técnico Murat Yakin busca explotar el talento de una delantera imprevisible.

  • FBL-EUR-NATIONS-SUI-DENAFP

    Porteros

    Yann Sommer fue el portero titular de Suiza durante más de una década. Hace dos años se retiró de la selección, lo que permitió a Gregor Kobel, del Borussia Dortmund, asumir el rol de titular tras un periodo como suplente. Se espera que Yvon Mvogo (Lorient) y Marvin Keller (Young Boys) sean los suplentes.

    JugadorClub
    Gregor KobelBorussia Dortmund
    Yvon MvogoLorient
    Marvin KellerYoung Boys
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  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    En la defensa, Yakin confiará en Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez para mantener la solidez. Akanji, ahora en el Inter de Milán, es conocido por los aficionados de la Premier League tras ganar siete títulos con el Manchester City, mientras que Rodríguez destacó por sus asistencias con peligrosos centros desde la izquierda, aunque sus números actuales no igualan los que logró en el Wolfsburgo en la década de 2010.

    En el centro de la defensa probablemente le acompañará Nico Elvedi, baluarte del Borussia Mönchengladbach desde su llegada procedente del FC Zúrich. Silvan Widmer, del Mainz, actuará como lateral derecho. Completan la zaga Miro Muheim, Eray Comert, Luca Jaquez y Aurele Amenda, todos ellos activos en las cinco grandes ligas europeas.

    JugadorClub
    Miro MuheimHamburgo
    Silvan WidmerMaguncia
    Nico ElvediBorussia Mönchengladbach
    Manuel AkanjiInter de Milán
    Ricardo RodríguezReal Betis
    Eray ComertValencia
    Luca JaquezStuttgart
    Aurele AmendaEintracht de Fráncfort
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Centrocampistas

    Granit Xhaka será titular en el centro del campo y portará el brazalete, a menos que la estrella del Sunderland sufra una lesión en las últimas jornadas. El excentrocampista del Arsenal aporta gran liderazgo y contará con el apoyo de Remo Freuler y Michel Aebischer.

    Denis Zakaria no brilló en su breve paso por el Chelsea, pero mantiene la regularidad en el Mónaco y sigue en la selección. Completan la lista Johan Manzambi, del Friburgo —la gran promesa suiza con solo 20 años—, Djibril Sow, del Sevilla, y Vincent Sierro, del Al-Shabab.

    JugadorClub
    Denis ZakariaMónaco
    Remo FreulerBolonia
    Johan ManzambiFriburgo
    Granit XhakaSunderland
    Joel MonteiroYoung Boys
    Djibril SowSevilla
    Vincent SierroAl-Shabab
    Alvyn SanchesYoung Boys
    Michel AebischerPisa
    Fabian RiederAugsburgo
    Filip UgrinicValencia
    Ardon JashariAC Milan
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    Suiza tiene varias opciones en ataque, pero probablemente destaque Breel Embolo, estrella del Rennes. A sus 29 años, nunca logró el gran fichaje que se esperaba tras su paso por Basilea y Schalke, pero rara vez ha defraudado a su selección y ya marcó en torneos internacionales, incluido el gol a Inglaterra en la Euro 2024 antes de la eliminación en penaltis.

    Dan Ndoye tuvo una primera temporada discreta en el Nottingham Forest, pero su versatilidad y su regate explosivo podrían destacar en Norteamérica, mientras que el posicionamiento y el movimiento de Rubén Vargas lo convierten en un peligro constante en el área rival.

    JugadorClub
    Breel EmboloRennes
    Dan NdoyeDan Ndoye, Nottingham Forest
    Rubén VargasSevilla
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWEAFP

    Las estrellas de Suiza

    Este verano podría ser el último torneo de las figuras clave de Suiza. Granit Xhaka, con casi 150 convocatorias, buscará dejar huella, quizá con un golazo de lejos. La principal responsabilidad goleadora recaerá en Breel Embolo.

    Contará con el apoyo de Ricardo Rodríguez, que aporta centros desde la izquierda, y de los extremos Dan Ndoye y Rubén Vargas.

    Gregor Kobel, portero del Dortmund, ha ganado prestigio y llega al Mundial con la responsabilidad de sustituir a Sommer, aunque ya ha demostrado que sabe aparecer en los momentos clave.

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    Once inicial previsto de Suiza para el Mundial de 2026

    Suiza suele alternar entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1, aunque este verano probablemente elija el primero en Norteamérica.

    Kobel defenderá la portería, con Akanji y Rodríguez en la zaga de cuatro, mientras que Xhaka podría formar pareja con Freuler y Sow en el mediocampo.

    En ataque, Ndoye y Vargas alimentarán a Embolo y llegarán desde las bandas para buscar su propio remate.

    Once inicial (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.

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