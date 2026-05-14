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FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

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Convocatoria de Nueva Zelanda para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la cita en EE. UU., México y Canadá?

World Cup
New Zealand

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nueva Zelanda ha confirmado su plaza en la Copa Mundial de la FIFA 2026, asegurándose la clasificación para el mayor escenario futbolístico tras una ausencia de 16 años.

Los All Whites jugaron por última vez en 2010, cuando empataron sus tres partidos, incluido el de la entonces campeona Italia, pero no avanzaron a la siguiente ronda. Antes de eso, su única participación había sido en 1982.

Nunca han ganado un partido en la competición, así que buscarán su primera victoria el año que viene. Aunque no figuran entre los favoritos, cuentan con jugadores de calidad que podrían llevarles lejos.

¿Lograrán los All Whites desafiar las expectativas y dejar huella en el torneo?

  • New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    Porteros

    Bajo los palos, Nueva Zelanda tiene tres opciones. El portero titular de los All Whites es Max Crocombe, del Millwall. También han sido convocados Alex Paulsen, del Lechia Gdansk —cedido por el Bournemouth—, y Michael Woud.

    JugadorClub 
    Alex PaulsenLechia Gdańsk
    Max CrocombeMilwall
    Michael WoudAuckland FC
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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    Defensas

    En defensa, Nueva Zelanda tiene varias opciones, aunque su zaga parece menos sólida que la de otros grandes equipos. Aun así, cuenta con jugadores que pueden marcar la diferencia.

    Tyler Bindon (Sheffield United) y Liberato Cacace (Wrexham) forman una sólida pareja de laterales, clave en defensa y ataque para los All Whites, mientras que Michael Boxall, Finn Surman y Francis de son opciones sólidas para el centro de la zaga.

    JugadorClub
    Tyler BindonNottingham Forest
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Callan ElliotAuckland FC
  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Centrocampistas

    El centro del campo de Nueva Zelanda muestra más solidez que su defensa. Jugadores como Marko Stamenic y Joe Bell han sido clave en el medio de los All Whites y se espera que brillen en el Mundial.

    Sarpreet Singh puede aportar creatividad en la zona ofensiva, mientras que Matthew Garbett y Alex Rufer aportan profundidad al mediocampo.

    JugadorClub
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Ryan ThomasPEC Zwolle
    Lachlan BaylissNewcastle Jets
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    Atacantes

    En ataque, Nueva Zelanda cuenta con el goleador Chris Wood, del Nottingham Forest. Máximo anotador histórico de su país, acabó la Premier League 2024-25 como quinto máximo goleador con 20 tantos en 36 partidos, aunque ha sufrido problemas físicos esta temporada.

    El joven Ben Waine, recién fichado por el Port Vale procedente del Mansfield Town, podría desempeñar un papel importante en la zona ofensiva.

    JugadorClub
    Chris WoodNottingham Forest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Sarpeet SinghWellington
    Ben WainePort Vale
    Callum McCowattSilkeborg IF
    Elijah JustMotherwell
    Ben OldSaint-Étienne
    Matt GarbettPeterborough
  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    Las estrellas de Nueva Zelanda

    Para que Nueva Zelanda rinda bien en el Mundial, sus mejores jugadores deben dar un paso al frente. Chris Wood, del Nottingham Forest, es fundamental: si llega en buena forma, los All Whites ganarán opciones. La temporada pasada peleó por goles con Mohamed Salah, Erling Haaland y Alexander Isak en la Premier, pero una lesión este curso podría restarle ritmo.

    A su lado, Matthew Garbett, Sarpreet Singh y Ben Waine aportarán creatividad desde el medio campo y la delantera para alimentar sus movimientos en el último tercio.

    Elijah Just, fichado por el Motherwell escocés la temporada pasada, aporta juventud y desborde por las bandas.

    En defensa, Tyler Bindon liderará la retaguardia.

  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Nueva Zelanda para el Mundial de 2026

    Max Crocombe, el portero más experimentado de Nueva Zelanda, será titular en el Mundial, con Alex Paulsen como suplente.

    En defensa, los laterales Tyler Bindon y Liberato Cacace deberían dominar las bandas, mientras que Finn Surman y Michael Boxall se situarán en el centro de la zaga.

    En el medio, Joe Bell, Marko Stamenic y Sarpreet Singh aportan equilibrio y solidez.

    En ataque, los jóvenes Elijah Just y Ben Waine amenazan por las bandas, con Chris Wood como referente.

    Once inicial previsto (4-3-3): Crocombe; Cacace, Boxall, Surman, Bindon; Bell, Stamenic, Sarpreet; Just, Wood, Waine.