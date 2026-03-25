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Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

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Convocatoria de Japón para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Japan
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección japonesa para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Japón se convirtió en la primera selección, aparte de las tres anfitrionas, en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras su victoria contra Baréin en las eliminatorias de la AFC el pasado mes de marzo.

Siempre ha sido un equipo entretenido de ver, especialmente en la Copa del Mundo, y tiene fama de dar sorpresas en los grandes escenarios.

Se proclamó campeón de su grupo en la edición de 2022 del torneo, tras derrotar tanto a España como a Alemania. En octavos de final, cayó eliminado en la tanda de penaltis ante Croacia, finalista en 2018.

Los Samurai Blue volverán a estar presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta vez con una renovada confianza y motivación para romper por fin su maldición de los octavos de final.

No les faltará talento de primer nivel procedente de Europa, además de la estabilidad que aporta el veterano seleccionador Hajime Moriyasu, así que echemos un vistazo a la posible convocatoria que podría viajar a Estados Unidos, Canadá y México para la competición de 2026.

  • zion suzuki-japan-after match-20250325(C)Kenichi Arai

    Porteros

    Japón cuenta con una buena plantilla de porteros, siendo el joven guardameta del Parma, Zion Suzuki, el principal candidato a ser titular bajo los palos de los Samurai Blue. Suzuki ha sido titular habitual desde la retirada de Shuichi Gonda en 2022.

    Se espera que Keisuke Osako y Kosei Tani, que actualmente juegan en la J1 League, sean los porteros suplentes, mientras que Tomoki Hayakawa, que también milita en la máxima categoría japonesa, es otra opción. 

    JugadorClub 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Kosei TaniMachida Zelvia
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    • Anuncios
  • koki machida-japan-202406(C)Getty Images

    Defensas

    Se prevé que la selección japonesa acuda al Mundial de 2026 con una defensa relativamente inexperta. Koki Machida causó tan buena impresión en la Pro League belga jugando en el Union SG que se ganó el fichaje por el Hoffenheim de la Bundesliga, mientras que otro jugador de la Bundesliga que será clave en la defensa de Japón es Hiroki Ito, del Bayern de Múnich. Aunque su primera temporada con los bávaros se vio afectada por las lesiones, ha recuperado la forma física, pero es más bien una opción de suplente para el equipo. 

    El joven Hiroki Sekine es otro talento emergente que juega en el Reims de la Ligue 2. 

    Junnosuke Suzuki y Kota Takai, que juega en el Borussia Mönchengladbach cedido por el Tottenham Hotspur, son también opciones interesantes que podrían entrar en la convocatoria de Hajime Moriyasu. La pregunta sigue siendo: ¿serán capaces de rendir al máximo en el escenario más importante de todos?

    JugadorClub
    Koki MachidaHoffenheim
    Hiroki SekineReims
    Junnosuke SuzukiCopenhague
    Kota TakaiGladbach (cedido por el Tottenham)
    Ayumu SekoLe Havre
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Hiroki ItoBayern de Múnich
    Ko ItakuraAjax
    Seiya MaikumaAZ Alkmaar
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (cedido por el Southampton)
    Daiki HashiokaGent (cedido por el Slavia de Praga)
    Keigo TsunemotoBasilea
    Shuto NakanoHiroshima
  • wataru endo-japan-20240905(C)Getty Images

    Centrocampistas

    A diferencia de la zona defensiva, Japón cuenta con una gran experiencia en el centro del campo. La estrella del Liverpool, Wataru Endo, ha sido uno de los jugadores más influyentes del mediocampo japonés, con más de 70 partidos internacionales con los Samurai Blue.

    Daichi Kamada, del Crystal Palace, es otro jugador que desempeñará un papel importante en la campaña de Japón en el Mundial de 2026. Yuito Suzuki, que se ha incorporado recientemente al SC Freiburg, también tendrá un papel decisivo que desempeñar.

    Otros jóvenes con talento, como Ryunosuke Sato, Kaishu Sano y Kodai Sano, también podrían tener oportunidades con Moryasu. Tal y como están las cosas, el centro del campo de Japón está bien equilibrado, con una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas.

    JugadorClub
    Wataru EndoLiverpool
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Yuito SuzukiSC Friburgo
    Koki KumasakaKashiwa Reysol
    Kaishu SanoMaguncia 
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Joel FujitaSt. Pauli
    Kodai SanoNEC Nimega
    Ryoya MorishitaBlackburn Rovers
    Kota TawaratsumidaFC Tokio
    Ryunosuke SatoFC Tokio
    Ao TanakaLeeds United
    Hidemasa MoritaSporting CP
    Reo HatateCeltic
  • takefusa-kubo(C)Getty Images

    Atacantes

    La selección japonesa cuenta con varias opciones sólidas en defensa y en el centro del campo, pero es en ataque donde resulta más peligrosa. Jugadores como Takefusa Kubo, del Real Sociedad, y Kaoru Mitoma, del Brighton, se encuentran entre los extremos más letales de Europa, capaces de marcar la diferencia por sí solos. Su velocidad es otra arma clave que Moriyasu podría utilizar para desbordar a las defensas rivales.

    Además de los dos extremos, el delantero Keito Nakamura también ha estado en buena forma con la selección. Desde su debut en 2023, Nakamura ha marcado con regularidad para la selección asiática, sumando 10 goles en 22 partidos internacionales. 

    JugadorClub
    Keito NakamuraReims
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Kaoru MitomaBrighton
    Shunsuke MitoSparta de Róterdam
    Shuto MachinoBorussia Mönchengladbach
    Kento ShiogaiWolfsburgo
    Daizen MaedaCeltic
    Yuki OhashiBlackburn Rovers
    Yu HirakawaHull City (cedido por el Bristol City)
    Mao HosoyaKashiwa Reysol
    Ritsu DoanEintracht de Fráncfort
    Ayase UedaFeyenoord
    Isa SakamotoWesterlo
  • Japan v El Salvador - International FriendlyGetty Images Sport

    Las estrellas del fútbol japonés

    Japón cuenta con un ataque letal, además de un centro del campo y una defensa equilibrados. Sus principales amenazas ofensivas en la delantera serán, sin duda, Kaoru Mitoma, del Brighton, y Takefusa Kubo, de la Real Sociedad. Ambos jugadores poseen una habilidad excepcional para el regate y pueden resultar peligrosos en el último tercio del campo.

    Ritsu Doan, del Friburgo, es otra estrella con talento en esta selección japonesa y ha sido titular habitual de los Samuráis Azules.

    En el centro del campo, la experiencia de Wataru Endo y Daichi Kamada será crucial para marcar el ritmo de juego de Japón, mientras que jugadores como Kaishu Sano y Yuito Suzuki podrían resultar decisivos con sus aportaciones en ataque.

    En la zaga, el joven Hiroki Ito podría ser una baza importante una vez que se recupere de su lesión. El joven juega principalmente como central, pero también puede actuar como lateral izquierdo. Junto a Ito, Hiroki Sekine y Koki Machida son también opciones defensivas sólidas.

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Japón para el Mundial de 2026

    En la portería de Japón, Zion Suzuki es el principal candidato a ser el portero titular en el Mundial del año que viene. Ha cuajado una actuación impresionante con el Parma en la Serie A y tendrá una gran responsabilidad sobre sus hombros en este gran evento.

    El seleccionador Moriyasu ha utilizado habitualmente un sistema de tres defensas con Japón y se espera que continúe con una formación similar en el Mundial. Hiroki Ito, Koki Machida y Ko Itakura forman una sólida unidad defensiva, ya que los tres son fiables y serenos en la zaga.

    El cuarteto del centro del campo será un gran activo para Japón, ya que combina la experiencia de Wataru Endo con la creatividad de Daichi Kamada y Ao Tanaka. También se espera que el joven Yuito Suzuki entre en la convocatoria.

    En la delantera, Mitoma y Kubo serán las principales amenazas ofensivas de Japón frente a la portería, junto con Ritsu Doan, del Friburgo.

    Once inicial previsto de Japón (3-4-3): Z. Suzuki; Ito, Machida, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Mitoma, Doan, Kubo

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