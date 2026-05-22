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Convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026: Jude Bellingham y Noni Madueke entran, mientras que Phil Foden y Cole Palmer se quedan fuera de la lista de 26 jugadores de Thomas Tuchel
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Los Tres Leones esperan rugir en Norteamérica
Tuchel tuvo que tomar difíciles decisiones para definir su plantilla, pues debió recortar la lista preliminar de Inglaterra, que incluía 55 nombres. El proceso ya terminó y se confió en un grupo de estrellas con amplia experiencia y grandes títulos.
Pocas plazas estaban aseguradas, así que cada posición exigió decisiones difíciles. Ahora se espera que los elegidos rugan en suelo norteamericano y cumplan las ilusiones de una afición ávida de éxitos.
Convocatoria completa de Inglaterra para el Mundial 2026
Porteros:
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Defensas:
Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
Centrocampistas:
Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Delanteros:
Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Tony (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United) y Anthony Gordon (Newcastle).
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¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?
El debate sobre los creadores de juego dominó la previa de la convocatoria, pues Inglaterra tiene mucho talento en esa posición. Bellingham, el «galáctico» del Real Madrid, parece destinado a llevar la 10 de los Tres Leones. Eberechi Eze, recién campeón con el Arsenal, y la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers, aportarán alternativas.
Harry Kane, capitán y máximo goleador, liderará el ataque. Toney, que juega en Arabia Saudí, fue ignorado por Tuchel pero llega en el momento justo. Watkins, del Villa, buscará repetir su gol en la semifinal de la Euro 2024 ante Holanda.
Jordan Henderson aporta experiencia, mientras que la redención de Kobbie Mainoo en el Manchester United bajo Michael Carrick le abrió las puertas de última hora. La sorpresa es Madueke, suplente en el Arsenal, aunque Rashford, cedido por el Barcelona, y el delantero del Newcastle Anthony Gordon suman potencia, velocidad y versatilidad para jugar también por dentro.
En la portería no hay sorpresas, aunque John Stones, que será agente libre en el Manchester City tras una temporada con lesiones, ha sido incluido. El capitán del Chelsea, Reece James, es el lateral derecho titular, mientras que Nico O’Reilly y Djed Spence lucharán por el lateral izquierdo.
¿Quién se ha quedado fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?
Las dificultades de Foden para recuperar su mejor forma en el Manchester City esta temporada le han pasado factura. Tampoco ha sido convocado el referente del Chelsea, Palmer —nombrado Jugador del Año de Inglaterra en 2024—, cuyo rendimiento ha bajado: lleva 14 partidos sin marcar con club y selección.
Morgan Gibbs-White, con 17 goles —récord personal—, también esperaba convencer a Tuchel, pero el jugador del Nottingham Forest ha sido ignorado de nuevo.
Adam Wharton (Crystal Palace) y James Garner (Everton) quedan atrás en la lista de mediocampistas defensivos, y los esfuerzos de Jarrod Bowen en el atribulado West Ham no bastan para llevarlo a otro gran torneo.
Los veteranos delanteros Danny Welbeck (Brighton) y Dominic Calvert-Lewin (Leeds), con 27 goles entre ambos en la Premier 2025-26, también se quedan fuera, y el extremo del Newcastle Harvey Barnes quizá lamenta no haber elegido a Escocia a tiempo.
En defensa, el central del United Maguire —pilar de Inglaterra en los últimos eventos— ha expresado su decepción por ser ignorado. Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, y Lewis Hall, del Newcastle, no han logrado las plazas de laterales, y una lesión ha dejado al versátil defensa del Arsenal Ben White en la misma situación.
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Calendario de Inglaterra para el Mundial 2026: rivales, fechas y sedes.
Inglaterra jugará dos amistosos antes del torneo para adaptarse a las condiciones de Estados Unidos y permitir que Tuchel pruebe nuevas opciones.
El 6 de junio jugará contra Nueva Zelanda y el 10 ante Costa Rica. Tuchel aprovechará para dar minutos a la mayor cantidad de jugadores, pues todos deben llegar en óptimas condiciones físicas y con ritmo de juego al inicio del torneo.
Después jugará ante Ghana en el Gillette Stadium (sede de los New England Patriots) el 23 de junio y cerrará el Grupo L frente a Panamá en el MetLife Stadium —que albergará la final— el 27 de junio.