Convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026: Jude Bellingham y Noni Madueke entran, mientras que Phil Foden y Cole Palmer se quedan fuera de la lista de 26 jugadores de Thomas Tuchel

El debate sobre los creadores de juego dominó la previa de la convocatoria, pues Inglaterra tiene mucho talento en esa posición. Bellingham, el «galáctico» del Real Madrid, parece destinado a llevar la 10 de los Tres Leones. Eberechi Eze, recién campeón con el Arsenal, y la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers, aportarán alternativas.

Harry Kane, capitán y máximo goleador, liderará el ataque. Toney, que juega en Arabia Saudí, fue ignorado por Tuchel pero llega en el momento justo. Watkins, del Villa, buscará repetir su gol en la semifinal de la Euro 2024 ante Holanda.

Jordan Henderson aporta experiencia, mientras que la redención de Kobbie Mainoo en el Manchester United bajo Michael Carrick le abrió las puertas de última hora. La sorpresa es Madueke, suplente en el Arsenal, aunque Rashford, cedido por el Barcelona, y el delantero del Newcastle Anthony Gordon suman potencia, velocidad y versatilidad para jugar también por dentro.

En la portería no hay sorpresas, aunque John Stones, que será agente libre en el Manchester City tras una temporada con lesiones, ha sido incluido. El capitán del Chelsea, Reece James, es el lateral derecho titular, mientras que Nico O’Reilly y Djed Spence lucharán por el lateral izquierdo.