Convocatoria de Holanda para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Los holandeses siempre han sido una potencia futbolística. Sin embargo, a la hora de ganar títulos en los grandes escenarios, a menudo les ha faltado suerte. Holanda llegó a la final del Mundial en tres ocasiones: de forma consecutiva en 1974 y 1978, y de nuevo en 2010. No obstante, la Oranje se quedó a las puertas en las tres ocasiones.

Sí lograron vengar su derrota ante España en la final de 2010 cuatro años más tarde en Brasil, al derrotar a sus rivales por 5-1 en su primer partido del Mundial de 2014. Llegaron hasta las semifinales, pero cayeron eliminados ante Argentina en una agotadora tanda de penaltis.

En el Mundial de 2018, Holanda se quedó fuera por completo, al no clasificarse tras terminar tercera en su grupo de clasificación, por detrás de Francia y Suecia.

En la última edición del torneo, en 2022, los holandeses volvieron a caer derrotados a manos de Argentina en la tanda de penaltis, tras un emocionante empate a 2-2 en el tiempo reglamentario.

¿Cambiará por fin su suerte en la próxima edición del torneo, que se celebrará el año que viene? Descubrámoslo analizando la calidad de su plantilla.