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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Convocatoria de Holanda para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

World Cup
Netherlands

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de los Países Bajos para el Mundial de la FIFA 2026

Los holandeses siempre han sido una potencia futbolística. Sin embargo, a la hora de ganar títulos en los grandes escenarios, a menudo les ha faltado suerte. Holanda llegó a la final del Mundial en tres ocasiones: de forma consecutiva en 1974 y 1978, y de nuevo en 2010. No obstante, la Oranje se quedó a las puertas en las tres ocasiones.

Sí lograron vengar su derrota ante España en la final de 2010 cuatro años más tarde en Brasil, al derrotar a sus rivales por 5-1 en su primer partido del Mundial de 2014. Llegaron hasta las semifinales, pero cayeron eliminados ante Argentina en una agotadora tanda de penaltis.

En el Mundial de 2018, Holanda se quedó fuera por completo, al no clasificarse tras terminar tercera en su grupo de clasificación, por detrás de Francia y Suecia.

En la última edición del torneo, en 2022, los holandeses volvieron a caer derrotados a manos de Argentina en la tanda de penaltis, tras un emocionante empate a 2-2 en el tiempo reglamentario.

¿Cambiará por fin su suerte en la próxima edición del torneo, que se celebrará el año que viene? Descubrámoslo analizando la calidad de su plantilla.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Porteros

    Bajo los palos, la selección holandesa cuenta con una buena plantilla, con varios porteros excelentes entre los que elegir. Bart Verbruggen, del Brighton, es actualmente el principal candidato a ser el portero titular de Holanda en el torneo del año que viene. Mark Flekken, que fichó por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga el verano pasado, también podría ser una opción sólida para el equipo de Ronald Koeman.

    Justin Bijlow, del Feyenoord, es otro candidato fuerte y se espera que sea el portero suplente.

    JugadorClub 
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    Justin BijlowFeyenoord
    Bart VerbruggenBrighton
    Kjell ScherpenBrighton
    Nick OlijPSV
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defensas

    En defensa, la selección holandesa se encuentra actualmente entre las mejores del mundo. La Oranje no carece de defensas de talento en su plantilla, encabezada por el capitán Virgil van Dijk. El central del Liverpool ha sido una figura dominante en la zaga y volverá a ser el encargado de garantizar que los holandeses se mantengan sólidos en defensa.

    Matthijs de Ligt, del Manchester United, es otra figura con experiencia que podría ser una opción en la zaga de Holanda. El central ha pasado por una mala racha de lesiones en Old Trafford en 2026, pero debería estar en forma para el torneo. El seleccionador Ronald Koeman también cuenta con sólidas alternativas en Stefan de Vrij, Nathan Ake, Sam Beukema y Jan Paul van Hecke.

    Al igual que en el centro de la defensa, Holanda cuenta con buenas opciones en las bandas. Jugadores como Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong y Devyne Rensch son opciones sólidas en el lateral derecho, mientras que Micky van de Ven, Ian Maatsen y el prometedor Jorrel Hato aportan calidad en el lateral izquierdo. Jurrien Timber también llega al torneo tras una gran temporada con el Arsenal.

    Con Frimpong y Maatsen, Koeman también tendría libertad para alinearlos como carrileros, de forma similar a su papel en sus respectivos clubes.

    JugadorClub
    Virgil van DijkLiverpool
    Denzel DumfriesInter de Milán
    Micky van de Ven Tottenham
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Jeremie FrimpongLiverpool
    Stefan de VrijInter de Milán
    Nathan AkeManchester City
    Lutsharel GeertruidaRB Leipzig
    Matthijs de LigtManchester United
    Ian MaatsenAston Villa
    Jorrel HatoAjax
    Jurrien TimberArsenal
    Sven BotmanNewcastle United
    Devyne RenschAS Roma
    Youri BaasAjax
    Sepp van den BergBrentford
    Sam BeukemaBolonia
  • دي يونجGetty Images Sport

    Centrocampistas

    Puede que Holanda no cuente con la misma profundidad numérica en el centro del campo que en la defensa, pero sin duda cuenta con jugadores de calidad capaces de controlar y marcar el ritmo del partido desde el centro del terreno de juego.

    Frenkie de Jong, del Barcelona, parece haber recuperado su mejor forma bajo la dirección de Hansi Flick, lo que le convierte en uno de los jugadores más importantes de la selección holandesa. La capacidad de De Jong para controlar el centro del campo y llevar el balón hacia las zonas de ataque será crucial para determinar el éxito de los Países Bajos en el Mundial.

    Aparte de la estrella del Barça, jugadores como Tijjani Reijnders, que fichó por el Manchester City, y Teun Koopmeiners, de la Juventus, también podrían ser figuras clave en el centro del campo. Ryan Gravenberch, del Liverpool, también ha sido fundamental tanto para su club como para su selección y podría ser clave en los planes de Koeman.

    Mats Wieffer, Joey Veerman y Quinten Timber son opciones de calidad adicionales que aportan profundidad y versatilidad al centro del campo.

    JugadorClub
    Frenkie de JongBarcelona
    Xavi SimonsRB Leipzig
    Teun KoopmeinersJuventus
    Tijjani ReijndersManchester City
    Mats WiefferBrighton
    Joey VeermanPSV
    Jerdy SchoutenPSV
    Guus TilPSV
    Quinten TimberFeyenoord
    Kenneth TaylorAjax
    Steven BerghuisAjax
    Ryan GravenberchLiverpool
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Atacantes

    Además de contar con una sólida defensa y un mediocampo firme, los holandeses también disponen de un potente ataque. Memphis Depay, que ha superado al legendario Robin van Persie como máximo goleador histórico de la Oranje, es una figura clave en la delantera y volverá a asumir la responsabilidad en el último tercio del campo.

    Cody Gakpo también ha rendido a un nivel excelente con la selección y será fundamental para el éxito de Holanda en la gran cita del año que viene, mientras que jugadores como Justin Kluivert, Donyell Malen y Joshua Zirkzee también han demostrado su potencial.

    En conclusión, los holandeses cuentan con una gran profundidad en las tres zonas del campo y estarán entre los favoritos para alcanzar las últimas fases de la fase eliminatoria en el Mundial de 2026.

    JugadorClub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Joshua ZirkzeeManchester United
    Noa LangNápoles
    Brian BrobbeyAjax
    Wout WeghorstAjax
    Emanuel EmeghaEstrasburgo
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Jugadores estrella de los Países Bajos

    La selección holandesa cuenta con jugadores de gran calidad en las tres zonas del campo, y algunas de las mayores estrellas del fútbol europeo y mundial visten la emblemática camiseta naranja. Como se ha mencionado anteriormente, el máximo goleador histórico de Holanda, Memphis Depay, desempeñará un papel fundamental en el ataque junto al talentoso Cody Gakpo.

    Mientras tanto, en el centro del campo, Frenkie de Jong ejercerá una gran influencia gracias a su habilidad con el balón y su serenidad. De Jong ha estado excelente con el Barcelona últimamente, desempeñando un papel fundamental en el resurgimiento del equipo catalán en la escena europea. Tijjani Reijnders, por su parte, también será crucial para ayudar a controlar el centro del campo de los holandeses.

    Más allá de los delanteros y los centrocampistas, el defensa central Virgil van Dijk asumirá la importante responsabilidad de contener los ataques rivales.

    Denzel Dumfries será clave en las bandas. La estrella del Inter se encuentra en su mejor momento con el equipo italiano y también ha sido fundamental en las bandas con la selección holandesa. Dumfries es una presencia fiable en defensa y también ha contribuido regularmente en ataque.

  • Netherlands 2026Getty

    Once inicial previsto de los Países Bajos para el Mundial de 2026

    En la portería, se espera que Bart Verbruggen mantenga su puesto como portero titular del equipo, con Mark Flekken como suplente.

    En cuanto a la defensa, Koeman ha apostado sistemáticamente por una zaga de cuatro, con Virgil van Dijk como eje central. Jurrien Timber, Matthijs de Ligt y Jan Paul van Hecke también son opciones para acompañar al jugador del Liverpool en el centro de la zaga. Micky van de Ven ha jugado a menudo por la izquierda y podría ser titular en lugar de Nathan Ake, con Denzel Dumfries en el flanco opuesto.

    En el centro del campo, se espera que Tijjani Reijnders y Frenkie de Jong actúen como doble pivote. Su combinación de serenidad y visión será clave para marcar el ritmo del partido del equipo de Koeman. Ryan Gravenberch debería completar el trío del centro del campo.

    En la delantera, el olfato goleador y la sangre fría de Cody Gakpo le convierten en el hombre clave en ataque junto a Memphis Depay, mientras que varios jugadores compiten por el último puesto en la banda derecha, entre ellos Donyell Malen.

    Once inicial previsto de Holanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Timer, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo

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